農曆新年│陳豪一家五口桃花下影全家幅　陳凱琳帶兒子向長輩拜年

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-02-13 16:23

每逢農曆新年，不少星媽星爸都會為子女好好打扮一番，今年遇上新型冠狀病毒疫情，不少家庭都改為在家中和家人簡單過年，陳豪陳茵媺、鄭嘉穎陳凱琳、林文龍郭可盈等一家穿著充滿新年氣氛的服裝影全家幅，

陳茵媺今日（13日）貼出一張全家幅，一家五口穿著充滿新年氣氛的中國服向大家拜年，早前陳茵媺亦貼出陳豪親自下廚煮團年飯，及為囝囝剪髮的相片，表示陳豪幾天前趁著拍劇前幾個小時的空檔，「先做爸爸的工作」，親自為兒子剪髮。讓網民不禁大讚陳豪是好爸爸。

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陳凱琳去年誕下細仔鄭承亮，今年一家四口一起過年，兩個兒子更穿起中國服，樣子非常可愛，她更指：「今日大年初一非常忙碌！帶住兩個小寶寶去拜年一啲都唔簡單🧧😂 不過長輩見到佢哋就開心到暈低～ 所以一切都係值得嘅！🥰❤️」。

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郭可盈在年初一（12日）於ig貼出和林文龍及女兒林天若（Tania）的合照，女兒天若更向二人逗利是，除了女兒有利是收，就連小狗也有利是，郭可盈及天若更穿上紅衣手拿着名牌手袋在桃花下合照。

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