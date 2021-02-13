農曆新年│陳豪一家五口桃花下影全家幅　陳凱琳帶兒子向長輩拜年

親子
撰文：
最後更新日期：

每逢農曆新年，不少星媽星爸都會為子女好好打扮一番，今年遇上新型冠狀病毒疫情，不少家庭都改為在家中和家人簡單過年，陳豪陳茵媺、鄭嘉穎陳凱琳、林文龍郭可盈等一家穿著充滿新年氣氛的服裝影全家幅，

陳茵媺今日（13日）貼出一張全家幅，一家五口穿著充滿新年氣氛的中國服向大家拜年，早前陳茵媺亦貼出陳豪親自下廚煮團年飯，及為囝囝剪髮的相片，表示陳豪幾天前趁著拍劇前幾個小時的空檔，「先做爸爸的工作」，親自為兒子剪髮。讓網民不禁大讚陳豪是好爸爸。

+19
+19
+19

陳凱琳去年誕下細仔鄭承亮，今年一家四口一起過年，兩個兒子更穿起中國服，樣子非常可愛，她更指：「今日大年初一非常忙碌！帶住兩個小寶寶去拜年一啲都唔簡單🧧😂 不過長輩見到佢哋就開心到暈低～ 所以一切都係值得嘅！🥰❤️」。

+13
+13
+13

郭可盈在年初一（12日）於ig貼出和林文龍及女兒林天若（Tania）的合照，女兒天若更向二人逗利是，除了女兒有利是收，就連小狗也有利是，郭可盈及天若更穿上紅衣手拿着名牌手袋在桃花下合照。

+9
+9
+9

同場加映：農曆新年│胡杏兒兩子穿唐裝回祖屋拜年 元元穿珠片裙被指似肥姐

胡杏兒囝囝 Brendan Ryan

+3
+3
+3

Coffee 囝囝 翟德彥（伯伯）

李璨琛囡囡 李元元Lucy

+19
+19
+19

按圖即睇更多星二代拜年裝扮：

+26
+26
+26
楊茜堯羅子溢內地拍劇錯過女兒學爬　胡杏兒陀B仍中港兩邊走
元元Lucy媽媽曬童年照竟跟女兒撞樣　網民：真係一模一樣呀！
牛年BB｜岑麗香IG公布陀第二胎　公開孕照身型依然纖瘦
疫情下陳豪陳茵媺全家新屋露台BBQ　黎姿帶3女兒大潭行山鍛鍊體能
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。