農曆新年│胡杏兒兩子穿唐裝回祖屋拜年 元元穿珠片裙被指似肥姐

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-12 15:01

每逢農曆新年，不少星媽星爸都會帶同仔女去拜年， 但今年遇上新型冠狀病毒疫情，不少家庭都改為在家中和家人簡單過年，不過許多星二代如胡杏兒一對兒子、李璨琛女兒元元Lucy、Coffee林芊妤兒子等依然趁著農曆新年換上可愛賀年裝，充滿節日氣氛又可愛！

胡杏兒囝囝 Brendan Ryan

胡杏兒最近因在內地工作和兩個囝囝分隔兩地，因此在年三十晚胡杏兒就貼出囝囝Brendan和Ryan 穿上可愛紅色唐裝的相片，並向大家預先祝賀新年：「大年三十，祝福大家，新年快樂身體健康萬事如意心想事成」。而胡杏兒老公李乘德亦（分別）在年三十（和大年初一）貼出囝囝Brendan和Ryan 穿上賀年服飾的照片，其中年三十當日，李乘德就帶著兩個囝囝去到位於沙頭角的祖屋，進行傳統新年儀式。

Coffee 囝囝 翟德彥（伯伯）

Coffee 於大年初一和囝囝翟德彥（伯伯）一同換上賀年服飾向大家拜年，相片中身為瑜伽老師的Coffee做出瑜伽動作，伯伯則將樹熊般抱著媽媽的腳。「牛年啦🐮而做這個動作當然是有意思的啦，祝你們牛咁大力～繼續力爭上游！今年能突破自己成為一支獨秀Ummmm....而他啊，就繼續專心做隻樹熊吧🐨在這裡，我願看到這此照片的所有人,今年都心想事成～萬事如意!!!」

李璨琛囡囡 李元元Lucy

李璨琛囡囡李元元（Lucy）早在一月尾已經穿上紫色和紅色的旗袍，不過就被媽媽取笑「紫色似奶奶，紅色似知客」。年廿九亦開始換上賀年裝扮，穿上紅噹噹的唐裝向大家拜年，年三十更加穿上閃令令珠片裙，還被媽媽笑指是「沉澱霞」，還強調沒有打錯字。而年初一則...

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陳茵媺仔女

每年農曆新年，陳茵媺的3個仔女都會換上賀年新裝，一家五口向大家拜年，今年亦不例外！

按圖即睇更多星二代拜年裝扮：

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同場加映：農曆新年│好爸爸陳豪陳智燊 親自為兒子剪髮換新Look過年

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