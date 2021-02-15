夫妻仍恩愛怎卻缺性趣？　睡前煲劇、勉強晚上行房興致自然大減…

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-15 10:00

性愛是人體健康不可缺少的一部分。不但幫助維持了伴侶之間生理及情感的親密度，也能促進雙方的身體健康。因此，為了預防性愛的頻率愈來愈低，下列四招將有機會提升你少得可憐的性行為。 文：Weitseng Lin 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

提升性愛次數的4個招數（按圖了解！）

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1. 睡前請遠離手機

你的床只能用來睡覺及性愛，手提電腦和手機等電子產品都不應該出現在床上，因為它們可能會導致失眠（Insomnia），降低並破壞你的性慾。回想看看你是否曾經興致高昂，可是你的伴侶卻放不下電腦。這種時候你要如何做才能讓對方的手從鍵盤上移到你身上？如果你真的想讓性生活並重返活力，請盡力將這些電子設備與床隔絕。

2. 避免藥物干擾性慾

為了盡情享受性愛但又不用擔心受孕，許多人選用口服避孕藥。但諷刺的是，避孕藥成分中的雌激素可能會抑制你分泌性荷爾蒙，使你對性興趣缺缺。除了避孕藥，某些治療焦慮症（Anxiety disorder）、抑鬱症（Depression）、胃酸倒流及高血壓（Hypertension）的藥物也可能導致你性慾下降。如果你認為罪魁禍首就是藥物，請諮詢你的醫生。不要擅自行調整或停藥。醫生可能會視狀況而調整處方，降低藥物對你性慾的干擾。

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+ 6 + 6 + 6

3. 晚上休戰白天再戰

工作和家事可能使你精疲力盡。當你終於可以上床睡覺，早已經沒有精、氣、神去做愛做的事。你只希望好好睡一覺以補足隔天所需的能量。畢竟身體上的疲憊會殘害每個人的性慾，因此不如轉個念頭，其實性愛不一定非得在晚上。何不在早晨來場刺激又令人精神為之一振的性愛！

4. 對自己的身材有自信

肥胖或懷孕可能會讓對身材不滿意的伴侶抗拒性行為，加上媒體的推波助瀾，扭曲了人們對理想體型的認知，進而相信只有擁有模特兒般的身材才是完美的。但這一點都不是事實，實際上，伴侶並不會這麼重視胸圍或腰圍、臀圍等外在，不妨問問伴侶為甚麼喜歡你，你會發現伴侶根本不在意那些事情，進而找回自信。不過，減重確實對健康有益，而身心狀況都更健康時，性慾也會直線上升。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：性愛不再減少！4 招讓你愛愛次數往上加】