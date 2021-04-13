夫妻關係｜丈夫心中仍為前度留有位置？　6個特徵證明他未忘舊愛

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-04-13 12:00

編按：雖說都已結婚，但有時仍總擔心另一半對前度放不了手。伴侶當然會跟你矢口否認，但若然你留意到他/她有以下的特徵，相信這位前度在他/她心中仍有着一個很重要的位置…

點開即看伴侶忘不掉前任的6種特徵（點圖放大↓↓↓）

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分手後，為何遲遲忘不了前任？有時候我們會遇到這種困擾，與前任一起走過的路總是特別刻骨銘心，儘管表面看起來已事過境遷，但內心深處依然還張望着他的影子。而若是你的現任伴侶對前任念念不忘，這就已經踩到了親密關係中的底線了。誠然，我們無法太苛刻的要求另一半必須「忘掉」前任，但若他出現以下的行為，那他對前任可能不僅只是一種思念和習慣，還更埋藏着許多危機......

時不時地問候前任、與前任聊天

雖然說每個人的狀況不一樣，但是基本上與前任「割席」之後，還維持着朋友關係的人少之又少。當你發現你的伴侶正和前任規律地聊天時，那可能不是一件尋常的事！那些看似簡單的關心語句，比方：早安、晚安、你好嗎、今天好嗎，其實都透露着對前任的一種思念，即便他嘴裏說「這也沒甚麼」，而聊天內容真的都沒有出現任何曖昧文字，但這種行徑正表示，他習慣有前任陪伴的生活。

直呼前任的名字或綽號

你可以觀察一下，每當伴侶談起過去的戀情，都不是以「前任」、「前女友」、「前男友」的統稱去談論，而是直呼其名時，那可能就需要注意了；直接說出前任的名字，是一種奇妙的氛圍，代表着這一個人對他很重要、依然有着親密感或熟悉感，與其將其歸類在「前任」的類別中，更不想就這樣輕易忘掉，可能，還藏着愛的成分。

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偷偷查看瀏覽前任的社群帳號與網站

分手後要不要繼續關注對方的 Instagram 或Facebook、blog，一直都是個爭議。無論雙方最後是和平分手還是不歡而散，當你伴侶還是會逛逛前任的社群帳號時，都能夠視其為一種警訊。此外，頻繁關注的背後其實蘊藏着一股「好奇心」，象徵他還想看看前任的模樣，甚至還想要關心她的生活。

經常抱怨、咒罵、講前任壞話

有句話是這麼說的：「愛的相反不是恨，而是漠不關心」。假設你的伴侶經常和你埋怨上一任，那可能代表他還「在乎着」前任，而不完全「釋懷」。當他談起前任的種種，總是格外憤怒厭煩時，那意味着他內心深處還沒真正放下與看淡，也許他還沒得到一個「滿意的分手理由」，也許是因為覺得「被辜負」而不甘心。他依然還沉浸在過去的傷痛之中，這其實表示，他還沒準備好談下段戀情。

持續跟前任見面聚會

分手，是一種「彼此同意切割掉一段關係的過程，自己將從對方的生命中退位的一種步驟 」。雖然關係結束後，兩人並不能馬上從彼此的生命中消失，曾經有過的美好回憶也很難說忘就忘；但是若與已經分手的人經常私下約見面，甚至分享着共通的秘密，這種熟悉感與共謀感絕對不會是單純的「友誼」，甚至還藏着讓愛苗重新滋長的種子。

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你的直覺，產生危機感

即使他沒有做出上述這些舉動或是瓜田李下的行為，但你仍覺得他心裏有鬼、完全不把你當回事，「前任」在他心中的比重太過龐大嗎？萬一，你的伴侶還不想對「前任」放手，那麼誰都無法勉強他。但你必須明白，有些關係真的走不下去了，其實就到這裏也不算太壞。即使另一半行事再低調謹慎，你依然可以感受到他對前任依舊有愛；那麼，開誠佈公好好談談，才是你們之間最應該做的事。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】