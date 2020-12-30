男友對前度念念不忘？盤點10種前女友類型　初戀竟然不是第一位？

女生的最大敵人，不是蟑螂、控制欲媽媽，而是曾經和男友度過甜蜜時光、創造許多回憶的「前女友」，深夜私聊、傷心難過就找男友，有妳全然插不進去的回憶、相處的熟悉感，這種生物真的是史上最討厭！「舊愛還是最美～」這句歌詞唱出男人的心聲，每當夜深人靜、女友睡著的時候總是會想起曾經那個她，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，男生心中覺得最難以忘懷的前女友是哪一款，第一名竟然不是初戀女友！

第10位：愛情長跑，在一起很久變成習慣

學生時期一起努力讀書考試、出社會後一起打拚衝事業，那個曾經陪伴過大把青春歲月的她，5年、10年光陰潛移默化的相互習慣和熟悉感很難消失。交往久了，感情淡了而分手，但是這樣的習慣卻像空氣如影隨形。

第9位：廚藝棒，美味征服了我的胃

「想要抓住一個男人心，就要先抓住他的胃。」每個人的手藝有每個人的特色，同一道菜有不同口味，每當看到宮保雞丁、巧克力蛋糕，前女友專屬特調味道突然湧上心頭，舌尖彷彿回到過去，要忘記都難。

第8位：崇拜我，在她眼中，我在發光

每個男人都想被崇拜，收到女孩景仰的目光，讓自信心膨脹到最高點，心情也大好了起來。人生在世，遇到崇拜自己的前女友，一舉一動在她眼裡看起來都很厲害又有魅力，也難怪會一再回味了。

▼▼按圖放大，最讓男人無法忘懷的前女友第七至第一位▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月04日至2020年06月02日，共兩年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『前女友類型』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

最讓男人無法忘懷的前女友類型（dailyview授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】