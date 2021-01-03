是誰囚禁了你？正是你自己吧？你清楚知道是時候要放開那個他了，畢竟他已經纏繞你好一段日子，別誤會，他沒有真的來纏繞你，而是你沒法驅走你腦海對他的思念與回憶。他就像一個幽靈似的，不時出現於你的生活裏，明明已跟他分開了很久，但他好像還是有意無意的繼續打擾你。可是他本人知道嗎？不，他本人並不知道，一切都是你庸人自擾。

你心裏好像找了個特別的收藏位置，有關他的，通通都是特別的（《今生是第一次》劇照）

你苦笑，說着其實你也不想，只是你沒辦法去忘記有關他的事。你曾經以為新記憶能覆蓋舊回憶，但原來有關他的片段，你心裏好像找了個特別的收藏位置，有關他的，通通都是特別的。這是你刻意的安排嗎？不，你自己都控制不了，若真的可以由你來作決定，你或許會想把有關他的回憶通通刪去好了。可是在愛情上，我們都好像有點犯賤，愈不應該記起的，往往都記得最清楚。

若然一憶起有關他的事，你的情緒也就一下子回來了，這往往可以令你無緣無故地痛苦一整夜。（《奔向愛情》劇照）

但你也清楚知道，正因為你心裏未真正放開這個人，結果令到你的生活也有所影響。所指的不是你跟他分手初時那種呼天搶地，若要形容，那可能更像一種慢性的痛。平日若不觸碰或許沒大狀況，但若然一憶起有關他的事，你的情緒也就一下子回來了，這往往可以令你無緣無故地痛苦一整夜，大概是你會問自己到底做錯了什麼？那時候做漏了什麼？又或是若然在他說要分手時，你可以放下自尊心哀求一下，後來的故事又是否變得不一樣了？

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看？這些都是沒答案的問題，而你就是如此的苦惱着，就算給你找到答案又有何用的問題。其實世上不是每道問題都有答案，我們的生活也不是RPG的角色扮演，不是一定要解開某道謎題才能往下一關走。老實說，關於他的離開，你問自己的問題已經夠多了，你是不是還想留在原地，只為解答有關他的所有問題後，你才安然的走步？

別再浪費時間，好嗎？

是誰囚禁了你？是那個只會在回憶裏出現的他？還是至今仍想搞得懂他為何離開的你自己？其實有一些問題既然搞不懂，那就讓它搞不懂好了。

反正不是每道問題都會有一個圓滿的答案。

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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