放寬限聚令 │戲院重開推介4部親子電影 集冒險刺激與搞笑

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-16 19:17

因應政府最新的防疫措施，全港戲院經歷78日停業，終於2月18日年初七人日重新投入服務，趕及新年入場睇好戲，直至現時為止，已有3部親子電影上映，讓大人小朋友又可以重返戲院，今次上映電影有冒險、感人、搞笑及經典作品，讓大家可以共渡親子時光。 (照片由受訪者提供)

《蠟筆小新劇場版：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》

+ 5 + 5 + 5

今次故事以自由的塗鴉做能源的空中飄浮王國「塗鴉王國」，正面臨因能源不足而毀滅的危機！於是乎王國軍隊進攻春日部，強逼小朋友塗鴉以獲取能源！另一方面，能夠賦予塗鴉生命嘅寶物「奇跡蠟筆」，竟落入「超～無憂無慮五歲細路」野原新之助手中！為了奪回春日部，小新與他畫的塗鴉一齊戰鬥。然而作戰途中天空變得烏雲密佈，面對即將落雨嘅天氣，弱點係遇水即溶嘅塗鴉遇上重大威脅！到底喺冒險終點等待小新同塗鴉們嘅會係歡笑定淚水！？

原作：臼井儀人（らくだ社）

導演：京極尚彥

編劇：高田亮、京極尚彥

語言：粵語配音

片長：104分鐘

級別：IIA

上映日期: 2021年2月25日(2月18日優先場)

《Tom and Jerry大電影》

+ 3 + 3 + 3

於1940年推出、剛走過80周年的卡通動畫《Tom and Jerry》伴隨不少人成長，Tom和Jerry這對經典歡喜冤家鬥氣鬥到大銀幕，在半真人版《Tom and Jerry大電影》中繼續上演貓追逐老鼠、老鼠玩殘貓的逗趣搞笑戲碼。

Tom和Jerry這對鬥氣貓鼠冤家今回轉戰大城市！Jerry來到紐約並在一間高級酒店落腳，可是酒店即將要為尊貴客人舉行一場世紀婚禮，豈容養鼠為患！初來報到的新員工Kayla(嘉兒莫蕊茲 飾)被委以重任，在婚禮前驅逐Jerry，否則可能飯碗不保！於是她請來Tom幫拖捉老鼠，誰知Tom和Jerry你追我逐鬥得難分難解，將酒店反轉再反轉，令她相當頭痛，而她更沒想到的是背後有人另有陰謀…… Tom、Jerry和Kayla必須要同心合力對付奸險小人，才能讓婚禮順利舉行……

導演：《神奇四俠：銀魔現身》添史杜利 (Tim Story)

出品：華納兄弟影片公司

片種：喜劇/特技

語言：粵語/英語

片長： TBC

級別： TBC

上映日期:2021年3月11

迪士尼《靈魂奇遇記》

+ 5 + 5 + 5

繼《玩轉腦朋友》、《玩轉極樂園》後彼思動畫全新原創力作，故事講述紐約一位平凡的中學音樂教師阿祖，熱愛音樂，夢想可以成為職業爵士樂手，在著名的Jazz Club表演。可惜機會來到之日，卻發生意外，靈魂誤打誤撞進入了生命「起點之前」！原來所有新靈魂在未出生之前都要在這裡接受特訓，以塑造他們不同的性格、喜好和夢想。為了重回人間，阿祖要說服唔願投胎做人的 靈魂仔22號幫忙，一齊拍住上，尋找生命火花 ，以求獲得「地球通行證」⋯⋯由此展開一段意想不到的奇妙歷險，勇闖靈魂深處尋找人生的真正意義！片名：

導演：彼德托達

英文版配音名星： 占美霍士、天娜菲

粵語版配音名星： 鄭中基、王菀芝

片種： 歷險、動畫

片長： 107分鐘

上映日期： 2021年2月18日

《魔龍王國》

+ 7 + 7 + 7

迪士尼繼《魔雪奇緣2》、《無敵破壞王2》、《優獸大都會》之後，又一動畫鉅製《魔龍王國》，故事充滿天馬行空的色彩，講述英勇女戰士雷雅帶著可愛的篤篤，與一班非一般的搞鬼戰友展開刺激歷險，尋找傳說中的最後魔龍（奧卡菲娜 聲演），拯救再次被黑暗魔靈入侵的王國，免於滅亡⋯⋯電影由《我的超豪男友》編劇林愛黛創作，以及金球獎影后奧卡菲娜開聲力撐，肯定令觀眾耳目一新！《魔龍王國》將於2021年3月13日獻映。

導演： 當賀爾、Carlos López Estrada

英文版配音名星：陳凱莉瑪麗、奧卡菲娜

片種：歷險、動畫

片長： 107分鐘

上映日期：3月13日

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