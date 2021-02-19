下周一多間學校未有全面復課　學校對復課抱期望故不會急進行檢測

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-19 18:40

教育局早前決定在農曆新年假期結束後即下周一，由早前讓全校六分一人回校，進一步放寬至三分一為上限，而上課時間維持半天。若有學校能安排全校教職員定期「兩周一檢」，就有條件全校復課半日，目前不少學校仍處於觀望態度，先行讓三分一學生回校再作打算。

與家教會作溝通避免不必要磨擦

天主教領島學校校長李安迪表示，下周一學校打算先讓三分一學生回校再觀望疫情，所有學生、老師回校都需填寫健康申報表，了解其居住地址是否曾出現確診個案再作跟進，暫時會先行安排五、六年級回校，因為他們有更急切的呈分試及學業需要。

李校長直言自己認識的友校並不多能於周一全校復課，業界不少人士擔心其他學校有做檢測可全面復課導致家長向未全面復課之學校施壓，李校長亦表示早前亦和家教會作出溝通，家教會亦明白校方的難處，相信是穩妥的做法。

疫情有望穩定不會急於檢測

將軍澳循道衛理小學林德育校長周一同樣先安排三分一學生回校，但林校長希望滿足六年級學業需求同時能讓各級同學有機會回校，因此安期了六年級星期一至五皆需回校，其餘五個級別則一星期安排一天。此安排會持續兩個星期，直至3月11日校內開始評估，便會安排五、六年級回校，評估後校方會看疫情的發展再處理全面復課事宜。

三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶則對疫情抱樂觀態度，對於未來全體復課抱有正面的期望，故此不會急於要求全體老師進行檢測。目前未有安排全體教職員進行檢測，但需要教職員填寫健康申報表，以了解教職員及其家人的健康狀況及居住大廈有否進行強制檢測安排等等。學校會於下星期先安排一、五以及六年級復課，情況特殊是因為學校的五、六年級人數較少，三級一齊復課也不會超過總人數三分一。

2020全年面授日統計：

2020年有關新冠肺炎之停課安排：

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