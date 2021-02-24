海洋公園推限時優惠$188連門票住宿　迪士尼港人專享$688入場兩次

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-24 18:14

近日疫情有所緩和，兩大主題樂園相繼宣布重開。為了吸引遊客，海洋公園將推出「好賞！玩轉海洋公園」食．玩樂限時搶購禮遇，以及港人限定「無限次入場證」折扣優惠，對家長來說非常吸引！另一方面，迪士尼早前亦推出香港居民專享「雙重慶祝」優惠，最啱同小朋友一齊去玩！

按圖即睇「好賞！玩轉海洋公園」食．玩樂限時搶購優惠詳情：

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海洋公園3月1日起每日推限時搶購優惠

適逢今年是海洋公園44 週年，海洋公園推 88 元起限時搶購「好賞！玩轉海洋公園」食．玩樂限時搶購禮遇，由 2021 年 3 月 1 日至 11 日，只需於指定日期下午 4 時到海洋公園官方網站，便有機會用港幣 88 元起之破天荒超荀價，選購公園門票、美食套餐 、遊戲券及特色精品，當中更包括價值高達近港幣 8,000 元之海洋公園吉祥物「包包」鑽石吊墜，賣完即止。

最吸引一定是壓軸優惠， 3 月 11 日下午 4 時將會推出以港幣體驗公園多元化的寓教於樂及刺激玩樂體驗，以及海洋公園萬豪酒店兩日一夜二人住宿連自助早餐（原價港幣 3,600 元）的188 元禮遇，名額只有10份。

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另一方面，海洋公園推出港人限定「無限次入場證」，2021 年 3 月 1 日至 5 月 31 日期間，購買「無限次入場證」更可享高達八折優惠，憑於 2020 年 9 月 18 日至 2021 年 5 月 30 日期間購買的港人限定優惠 65 折海洋公園日間門票，或「門票連港式美食通行證」，只需於遊園當日加付成人港幣 80 元，小童港幣 40 元，學生港幣 40 元，亦可以即時升級至「無限次入場證」。

按圖即睇海洋公園港人限定「無限次入場證」優惠詳情：

迪士尼門票以$688入園2次

另外，迪士尼樂園亦推出香港居民專享「雙重慶祝」優惠，以港幣688元入園兩次，賓客可以在到訪樂園前 7 日內，預約登記入園，「奇妙處處通」會員可根據不同會籍級別優先在到訪前8或9 日內預約。

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