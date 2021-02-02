媽媽辦年貨｜海港城朗豪坊新年消費派現金券　有商場消費2千送2千

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-02 14:01

臨近農曆新年，本應人頭湧湧的商場卻受到疫情影響變得冷清。有商場就趁著新年推出購物禮遇，消費滿指定金額送商場現金券，最啱媽媽們新年辦年貨！其中更有商場推出消費$2,000 送 $2,000現金券的超抵優惠，媽媽們唔好錯過！

圓方

由即日起至2021年2月11日，ELEMENTS圓方推出「花開富貴消費獎賞」，ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」於ELEMENTS 圓方即日消費滿指定金額，即可換領以下獎賞。

按圖即睇圓方消費獎賞詳情：

海港城

由即日起至4月11日，海港城對出購物及美食優惠券換領活動。大家只需要免費登記成為HARBOUR CITYZEN會員，消費滿指定金額，最多可累積3張同一個會員於不同商戶之消費單據，即可換領以下獎賞。

按圖即睇海港城消費獎賞詳情：

恒隆旗下商場

恒隆旗下商場（包括 淘大商場、 FashionWalk 、康怡廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊及山頂廣場）由即日起至2021 年 2 月 2 8 日晚上 1 0 時（包括頭尾兩日 ）推出「迎春接福 · 購物獎賞」活動，顧客最多可累積 3 張付款單據作一次換領。

按圖即睇恒隆旗下商場消費獎賞詳情：

+ 6 + 6 + 6

德福廣場、青衣城、PopCorn

德福廣場、青衣城、PopCorn 3個港鐵商場於至2021年2月28日推出「新春佳節有禮」活動，逢星期四至日及公眾假期，中午12時至晚上9時於同一商場指定類別商舖以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領以下獎賞。

按圖即睇德福廣場、青衣城、PopCorn 消費獎賞詳情：

朗豪坊

朗豪坊推出LP CLUB會員專享「春日賞」，LP CLUB會員於商場商戶或辦公大樓指定參與美容商戶，消費滿指定金額，即可享以下優惠。

按圖即睇朗豪坊消費獎賞詳情：

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