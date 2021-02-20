網上BB展│一田、HKTVmall十大筍貨　bb車、原箱尿片低至半價

撰文：許珞珩
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一田春日BB展將於3月2日舉行，因應疫情，一田購物優惠選出逾500款BB用品搶先於一田eShop供率先預訂，預訂日期由即日至2月25日。當中不少嬰兒日常消耗品為必需品、自理用品等，部分更低於半價發售，單一訂單滿$800可免費送貨，及獲$50即時折扣優惠。另外，HKTV mall由即日至28日舉行BB展，超過15200件母嬰產品低至半價，是媽媽入貨好機會。
(圖片由受訪者提供、部分為官網截圖)
一田春日BB展將於3月2日至15日舉行「技能GET！BB學習自理提案」，有近千款針對0-3歲不同階段的學習用品，讓各位爸爸媽咪輕鬆與小朋友一起學習生活自理。同時為方便媽媽足不出戶也可添置大型傢俱及補充日用品，挑選逾500款BB用品搶先於一田eShop供率先預訂，預訂日期由即日至2月25日，購物滿$800更可選取免費星期一至日均可之送貨服務。
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HKTVmall BB展
由即日至28日開鑼，有15200件貨減價，而奶粉入貨週多個品牌大送禮物，護理清潔用品限時額外9折。
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