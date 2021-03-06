當上全職媽媽5年　滿足感、孩子得到的愛非千金能買｜失敗媽媽

撰文： 失敗媽媽 最後更新日期： 2021-03-06 21:00

沒有時間、沒有精力陪伴孩子？ 這不是一個絕對對和錯的問題，也不是一個用幾條理論就能回答的問題，我也知道很多家庭是無奈沒辦法有選擇。

我是比較幸福的，雖然也有不少親朋戚友反對我當全職媽媽不外出工作是一個浪費，但是我自己心裏總感到如果媽媽能夠親自陪伴孩子成長，對整個社會和孩子的回報根本不是金錢能夠衡量的。很多社會上的罪惡也是基於童年家庭的缺失，我相信大家也會認同，要是媽媽下定決心心甘樂意主動親自照顧孩子成長，所能得到的滿足感、幸福、孩子所感受到的愛是千金難買，無法衡量的。

我起初下定決心做全職媽媽也面對非常多的掙扎和矛盾，畢竟生孩子之前我可是沒有腳的雀仔，全世界到處跑去做義工、不斷學習和開設不同的新組織。突然變成每天重複沒有受認同和外界讚賞的育兒工作、瑣碎家務，如果沒有強大的母愛還有信仰的支持下，我也不敢説自己能夠繼續下去，不過每當我再繼續，我又會有更大的幸福感和驚喜發現。

而且，感恩於現今科技發達和社會進步，全職媽媽不再是只是照顧孩子和做家事，只要我們不怕辛苦和夠創意，事實上還有很多可能性，照顧孩子這五年來，我一樣也邊做全職媽媽邊去接不同的兼職和義工項目，有很多義工活動或工作也是跟孩子一起外出，有了網絡的支援下在家兼職和持續進修學習也不是沒有可能的事了。

當然，大前提是家長不是受苦受害被逼地陪伴孩子，否則苦了的也是孩子。有些工作也無法完全外判給老人、老師和工人的，因為孩子的需求不只是吃和睡和知識性的輸入。

看起來好像是一個好沈重的負擔？但是我的兒子給我太多太多感動和驚喜，曾經我也感覺自己是犧牲的，但我發現我根本不是在祝福和教養兩個兒子，因為他們的成長、他們的言行舉止同時也再祝福周遭很多家庭和社區上的人，他們也會被我的兒子感動和鼓勵，所以媽媽的工作不只是照顧孩子，其實也在祝福整個社會。

不過，看完這段文字也不要內疚！我只是希望鼓勵父母如果可以的話能夠陪伴多一點孩子成長，就多作一點，暫時沒有條件的，交給上帝吧，嘗試找用心的朋友和老師去支援你，一步一步來，多點和孩子溝通你的難處，孩子會明白父母的，最容易體諒和原諒父母的就是自己的孩子了。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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