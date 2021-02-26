子女愛找藉口走精面　要點做先可教出誠實孩子？|Karen 教養信箱

撰文： Karen媽媽 最後更新日期： 2021-02-26 11:58

上星期，一位家長問道：「我最近發現我每次叫兒子做任何事情。兒子總愛在我面前找藉口。我怕他長大後，做人不老實，事事『走精面』。我和丈夫都擔心他日後的發展，我們該怎麼辦呢？」

面對愛找藉口的孩子，家長必學三步應對：

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相信這都會是很多父母在家所遇到的難題，可說是束手無策呢！有見及此，我今次會分享我們家長如何面對愛找藉口的孩子。這三個步驟可能幫到你。

Understand 理解孩子

孩子找藉口的原因有很多 。第一個常見的原因是孩子為了取悅爸媽而沒有將真相完完全全地表達出來。第二個是為了逃避責任而應付爸媽的需要或要求。第三個是孩子缺乏自信去完成爸媽的要求或指令。原因可以還有很多。因此，家長第一步應採取主動去理解孩子找藉口背後的真正原因，好好珍惜這機會來跟孩子溝通一下。

Unlock 解開謎底

孩子在事情未做好時，或在做錯事之後，往往會找些理由和藉口來進行「自我安慰」。其實孩子想通過「自我安慰」來減少自己不可接受的不完美或潛在負面的事物所帶來的焦慮，從而調整自己的挫敗感和罪惡感。家長第二步需要解開謎底，引導孩子表達當下的感受和想法，從而關注到孩子的內心需要，大大拉近親子關係。

Upgrade 提升能力

孩子有時候找藉口是由於他們不敢為自己的過失或行為負責，所以家長第三步應培養孩子勇於承擔後果的能力。為此，當孩子嘗試不找藉口時及承擔後果時，家長應尊重孩子，避免批評或羞辱孩子找藉口的行為，盡量做到欣賞孩子實話實說的坦率和承擔後果的勇氣。

誠實絕對是一種美德。家長應給孩子樹立誠實的榜樣，做到誠實守信，言行一致，承擔責任。孩子自然就會模仿，學會不找藉口，實話實說。作為孩子人生中首位的老師，我們家長除了培養孩子良好的品格外，還要把握從小灌輸孩子「進念思維」(http://bit.ly/tm0317) 的最佳時機來裝備孩子面對多變的未來。

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU創辦人、資深認證家長導師、香港教育領導協會專業夥伴、教養專欄作家。Karen曾籌辦多場校長講座 (拔萃女書院、港大同學會小學、聖士提反書院、英華小學、真道書院、救恩學校（小學部）、優才（楊殷有娣）書院小學部、德萃小學、香港靈糧堂幼稚園等)。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」、「正面管教」和「進念思維」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。

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