推拿針灸助改善兒童過度活躍症問題　中醫教按壓2個穴位紓緩情緒

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-16 07:00

過度活躍症是香港非常常見的情緒病，估計約有超過40,000名本港兒童及青少年是專注力不足/過度活躍症的患者。除了可以透過藥物治療和言語治療外，其實亦可以用中醫方法去改善，中醫胡凱淋醫師就分享如何透過小兒推拿改善專注力不足過度活躍症。

女中醫兼催眠治療師胡凱淋醫師分享指，用中醫改善自閉症、過度活躍症已經有一段很長的歷史，不過在香港並不流行。中醫主要是通過穴位手法推拿，針對一些症狀，如夜睡不寧、情緒煩躁，配合言語治療進行療程。

女中醫兼催眠治療師胡凱淋醫師（攝影：黃寶瑩）

「通常症狀比較輕嘅小朋友會用小兒推拿嘅方法，主要係按壓腹部、背部、頭部，整個療程約需10至15分鐘，而比較嚴重嘅就需要用到針灸，針灸部位通常係頭部，整個療程約為30分鐘。8次為1個療程，通常2至3個療程就會有明顯好轉，而症狀輕嘅小朋友甚至會喺進行1個月療程，就會明顯減輕過度活躍徵狀。」胡醫師補充。

胡醫師提到，如果仔女患有過度活躍症，家長平常可以為子女按壓以下穴位，幫助調暢情志、滋陰，以達到紓緩情緒的問題。

按圖即看穴位按壓的方法：

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**按下圖即看3個簡單的應對方法**