兒子無師自通　在家自學4種語言　5招為孩子製造語境｜失敗媽媽

不時有人也會說陳皮不懂寫字，擔心他語言跟不上學術方面的學習之類。在這特別整理一篇文章，談談我對於學習語言讀寫聽說的一些看法。

4歲半陳皮是一個活潑和喜歡與人說話的小朋友。(資料圖片)

7歲前的幼兒是語言天才

坊間流行很多的方法幫助嬰幼兒早早打好不同語言的基礎，那些有效？那些效用沒有想像中大？說實話，這都很看看孩子的家庭環境和照顧者能夠花多少時間去陪伴孩子的語言學習，孩子的學習動機有沒有健康的建立，有沒有過分揠苗助長令他幾年後反而喪失對學習的興趣。但有一點倒是適用於所有孩子的，就是嬰幼兒的確在七歲之前，語言自學方面可以說是一個天才（參考一個TED Talk的分享：按此），基本上除了跟他用母語溝通之外，只要日常生活把握不同的機會輸入外語的語境，他們自然習得一門新的外語的能力，比成人快很多倍。

雖然未懂得握筆寫字，但卻學習4種語言。(資料圖片)

先談談我的兒子這四年半接觸語言的經歷。雖然對於聘請外語家庭教師讓孩子學外語的我並不排斥，可是我的個人想法是，每個星期只有一兩小時這樣跟大人學外語，基本上效用不高，只能說是有一個機會跟真人練習一下。實際上，比起孩子盡快學懂很多詞彙句子的讀寫聽說，我更注重的是孩子如何理解這個世界和思考後怎樣清晰去表達自己。

因此陳皮出生後，在他還未到開口說話之前，我基本上用母語對他自言自語的時間非常多：我們正在去哪裏、這是什麼路牌、為什麼這個人會給你這個表情和反應、我現在的感受是什麼、我腦海正在計劃什麼、我眼見大大小小的物件和人物都仔細跟他聊，即使他還沒有什麼回應。有時候，在我想不到怎樣跟嬰兒時期的他玩耍時，就是不斷的對他自言自語聊天，還有海量的跟他說故事（圖書館和我自己買的都有）。

學習外語，對我來說是認識世界的一個好機會，很多不同地方的文化正是在語言中活生生的反映出來，也是他能夠貢獻這個世界其中一個重要的工具。那麼陳皮是怎樣自然學習外語的呢？自嬰兒時期開始，我在忙其他家務或家中一起用餐時，我就是播放喜歡的兒歌、還有大量家中故事書的錄音給他聽（母語和外語都有。只有聲音，沒有故事書的圖畫和動畫畫面）。這些錄音和兒歌我基本上沒有去特別解釋，只是間中會一起伴唱或聽到喜歡的情節大笑，然後和孩子聊聊當中好笑的地方。

三歲之後，孩子才每天有限制的電子屏幕時間，自由觀看他喜歡的外語影片故事。（這些影片故事聲音我也會下載好，在他自由玩樂的時候隨意播放。）

陳皮懂得向不同的人說不同的語言。(資料圖片)

在沒有特別逼他說外語的情況下，他的第一門和第二門外語 - 英語和普通話就是這樣自然習得回來，他對着英文和普通話是母語的大人，是大約三歲半左右願意主動開口說一些簡單的外語句子。中文和外文的文字，也是這樣不知不覺地累積在孩子的腦海裏，早幾天朋友邀請陳皮做一個免費中文認字遊戲測試，發現他認到的中文字都到小學程度了。雖然他外文的文字認得會比較慢，但只要他繼續喜歡看這幾種不同語言的書籍，繼續喜歡學習和追求知識，讀寫聽說就這樣不知不覺建立起來，而且已比傳統上課的速度快很多倍。而且四歲半的他，對於身邊人的理解能力和他的回應也非常清晰，事事認真思考和發問，非常熱衷和別人溝通交流，這才是學習語言的真實用途呀！

可是，如果照顧者基本上除了母語之外，其他語言也一曉不通，而且沒有太多金錢去培養孩子語言能力呢？不是不能，教養孩子從來最重要的就是有心，特別在這個免費資訊氾濫的年代。（暫時沒有心力的家長可以略過這篇，沒有心力的家長就先好好照顧自己再出發吧……加油！）

說了這麼多，我還是很想強調一點，這些方法如果孩子是不理解和不喜歡的話，先停著。好好愛孩子和理解孩子內心世界最重要。這是他的人生，如果他沒有學習的動力和熱情，未真正理解學習語言對他來說的意義，他早晚會有一天放棄學習。

陳皮有討厭過學習語言嗎？完全沒有。他每天跑跑跳跳玩樂的時間非常充足，而且他更很清楚地跟別人說，「我希望學好英文、法文、swahili，因為很想去非洲了解那邊的一切」、「我要去台灣看定置網怎樣設計，所以我要學好國語」。

保持小朋友對學習的興趣。(資料圖片)

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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