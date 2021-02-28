女大學生推迪士尼托兒服務　網民：唔知係孩子悲哀還是父母悲哀！

撰文： 黃慧雯 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-28 16:45

香港迪士尼樂園重開，不少家長及小朋友已急不及待約預入園遊玩，在可預約首日已塞爆網絡。近日有女大學生在社交平台的托兒群組貼文，表示可提供迪士尼托兒服務，陪小朋友入迪士尼樂園玩一天，收費由$600元起。貼文一出引起家長極大迴響，不少人留言問價錢及細節，亦有家長指：「香港真係好悲哀，連陪小朋友玩都要請人做，成個社會都好扭曲！」亦有家長質疑：「萬一有咩事你有冇能力承擔到？湊小朋友唔係想像中咁易，你想搵零用錢明白，善意提醒要三思。」

按圖即睇20歲女大學生提供「迪士尼托兒服務」詳情：

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該名聲稱20歲的女大學生，昨日在facebook的群組「托兒湊B互助幫」貼文，指可提供「迪士尼托兒服務」，她指自己是小學私人補習老師，喜愛同小朋友玩，並持有迪士尼白金卡，可托管5至14 歲小朋友，強調自己帶他們入園遊玩可熟習迪士尼卡通及公主，同時可熟悉迪士尼園區位置。

陪小朋友在迪士尼玩足一日的收費7小時$600元（上午11時至下午6時），連午餐收費$700 ，連午餐及接送$750。貼文一出吸引不少家長留言，有人留言問價錢及詳情，亦有人質疑其照顧小朋友的能力，更有網民慨嘆：「估唔到咁多人回應，生得出又冇時間陪，生嚟做咩？生嚟做擺設定係話俾人聽我生得出？」

按圖即睇網民意見：

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