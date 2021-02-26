親子好去處│愉景灣獵蛋奇兵活動復活節復辦　3月10日網上率先搶飛

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-26 13:05

每年復活節，愉景灣都會舉行獵蛋奇兵活動，一直以來大家家長歡迎，去年受疫情影響停辦，今年獵蛋奇兵活動將以全新形式舉行，參加者可以可以透過「AR獵蛋奇兵」手機遊戲在愉景灣進行虛擬獵蛋活動，成功獵到金蛋更可獲得特別大奬！

按圖即睇愉景灣繽紛復活節2021「AR 獵蛋奇兵」報名方法及活動詳情：

愉景灣將於4月2日至4日舉辦「愉景灣繽紛復活節2021」，今年受到疫情影響，獵蛋奇兵活動將以AR形式舉行，參加者可以可以透過「AR獵蛋奇兵」手機遊戲，親身到愉景灣進行虛擬獵蛋活動，只要成功獵得復活蛋就可以換領禮品；若成功獵到金蛋更可獲得特別大奬，禮品總值超過港幣四十萬元。

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