親子好去處│愉景灣獵蛋奇兵活動復活節復辦　3月10日網上率先搶飛

親子
撰文：
最後更新日期：

每年復活節，愉景灣都會舉行獵蛋奇兵活動，一直以來大家家長歡迎，去年受疫情影響停辦，今年獵蛋奇兵活動將以全新形式舉行，參加者可以可以透過「AR獵蛋奇兵」手機遊戲在愉景灣進行虛擬獵蛋活動，成功獵到金蛋更可獲得特別大奬！

按圖即睇愉景灣繽紛復活節2021「AR 獵蛋奇兵」報名方法及活動詳情：

愉景灣將於4月2日至4日舉辦「愉景灣繽紛復活節2021」，今年受到疫情影響，獵蛋奇兵活動將以AR形式舉行，參加者可以可以透過「AR獵蛋奇兵」手機遊戲，親身到愉景灣進行虛擬獵蛋活動，只要成功獵得復活蛋就可以換領禮品；若成功獵到金蛋更可獲得特別大奬，禮品總值超過港幣四十萬元。

+11
+11
+11

相關文章：親子好去處｜全港3大親子農莊　一口價任玩滑草滑梯、親親小動物

老牌原始農莊-假日農場 必玩超長滑梯、橫水渡

+29
+29
+29

親親小動物-小白兔音樂農莊 必玩近距離親親小白兔子、小豬、小羊

+78
+78
+78

$250任食任玩-禾田喜山 必玩真滑草 滑水 滑梯

+20
+20
+20

同場加映：LEGOLAND香港樂高探索中心3月1日正式開幕　3萬呎主題園區逐個睇

1. 樂高賽車場

+15
+15
+15

2. 地震測試區

3. 樂高創意工作室

+4
+4
+4
海洋公園推限時優惠$188連門票住宿　迪士尼港人專享$688入場兩次
親子酒店Staycation｜推介6間抵住酒店　一家四口最平唔使5百蚊
防疫放寬｜康文署設施重開　一文睇清10大親子單車熱點
親子賞花地點｜南昌金黃花海長洲都有得賞櫻　一文睇清賞花熱點
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。