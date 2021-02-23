胡杏兒曬童年照與細仔超似樣　陳茵媺與女兒餅印一樣

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-23 18:01

娛樂圈有不少星二代和父母長得非常相似，猶如迷你版爸媽一樣！日前胡杏兒貼出自己和細仔Ryan的對比照，只見二人一同露齒笑，樣貌非常相似，有網民更表示「哥哥似爸爸，弟弟似媽媽」！

胡杏兒與細仔Ryan超似樣

胡杏兒今日貼出一張自己和細仔Ryan的對比照，二人同樣露齒笑望向鏡頭，杏兒更問網民「像嗎？」，陳敏之、鍾嘉欣、苟芸慧、楊茜堯（前名：楊怡）、黃智雯等人都留言表示非常似，有網民更分析「哥哥似爸爸，弟弟似媽媽」。

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Coffee老公與囝囝翟伯伯餅印父子

Coffee 林芊妤早前貼出自己的童年照，有網民表示很像囝囝伯伯。不過另一張Coffee 和老公的合照中，網民發現伯伯和爸爸樣子才是真正的相似，猶如餅印一樣！

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陳茵媺童年照與細女Camilla餅印

陳茵媺早前就分享過自己小時候的照片，被發現與囡囡Camilla長得一模一樣，簡直是餅印！其實陳茵媺經常分享和囡囡Camilla的合照，只見眉眼間非常相似，囡囡就像年輕版的陳茵媺！

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陳柏宇與囡囡 Abigail濃眉毛超似樣

陳柏宇經常分享和囡囡 Abigail的相處點滴，有網民就發現陳柏宇和囡囡 Abigail樣貌非常相似，一樣擁有濃眉，眼睛和嘴巴都很相似，絕對是餅印父女！

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陳小春和兒子陳胤捷（Jasper）

陳小春和囝囝Jasper自從拍攝《爸爸去哪兒》後大受歡迎，其中一集Jasper穿起古裝扮「縣太爺」，樣子和陳小春飾演的韋小寶一模一樣，連應采兒亦經常說看著Jasper就像「每日同小鮮肉版老公談戀愛」。

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按圖即睇更多餅印父母及星二代：

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同場加映：牛年BB｜10位準星媽齊曬大肚寫真 原子鏸岑麗香沈卓盈肥肚唔肥人

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