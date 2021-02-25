張繼聰女兒天生一頭可愛啡曲髮　小朋友鬈髮不一定是遺傳？

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香港很多星二代擁有一頭天生的鬈髮作為Icon吸引粉絲，謝安琪和張繼聰的細女張靖（Kartina）擁就有一頭鬈髮，非常可愛。其實天生鬈髮通常是遺傳，不過頭髮的結構成分亦會導致天生鬈髮。

謝安琪女兒 張靖

謝安琪和張繼聰的一對仔女都有一頭天生的鬈髮，不過哥哥張瞻長大後鬈髮的情況變得不太明顯，反而妹妹張靖（Kartina／Kaka ball）就有一頭鬈髮，早前張繼聰貼出Kaka ball看電視的背影照，只見Kaka ball一頭啡色鬈短髮，非常特別。

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鄭希怡女兒 梁浸浸

鄭希怡（Yumiko）女兒梁浸浸以一頭天生的鬈髮出名，梁浸浸的自然大鬈髮配上淺啡色髮色，隨着梁浸浸漸漸長大，這把卷曲的長髮更添幾分少女味，連大人都羨慕！

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羅敏莊女兒 陳禛

羅敏莊和陳國邦女兒陳禛亦以一頭天生的鬈髮出名，和梁浸浸不同，陳禛的鬈髮是非常「誇張」的短鬈髮，相信是遺傳媽媽羅敏莊的頭髮！

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按圖即睇為什麼父母直髮仍有機會生出鬈髮寶寶：

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