陳凱琳細仔改名承亮望生命充滿愛光亮　王祖藍細女名被嘲似樓盤名

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-28 12:30

每一個新手父母在孩子出世後，第一樣要煩惱的事必定是為孩子改名。有些家長會參考玄學或相士的意見，亦有部份會按照族譜改名。一個好名字不單止能夠有好運程，還能夠提高辨識度。娛樂圈不少星二代的名字都有特別由來，好像王祖藍和李亞男的細女王海靜寓意面對疫情下的風浪安然成長，而鄭嘉穎和陳凱琳的細仔鄭承亮就代表光亮。今次我們向大家剖析娛樂圈多個星二代名字的由來！

王祖藍女兒 王天韻 王海靜

王祖藍和李亞男的兩個女兒王天韻和王海靜曾被網民笑「像樓盤名稱」，王祖藍則解釋，大女兒的名字「天韻」是因為囡囡在媽媽肚中時聽流行音樂沒有反應，但一聽音樂劇就開始踢媽媽，認為囡囡應該天生懂音樂、愛音樂，因此取名為天韻，寓意「是天上來的音韻」。而細女王海靜名字的由來，只是紀念囡囡在疫情下出世，寓意面對外面的大風大浪，依然可以安然成長，同時亦有紀念細女出生地－上海的意思。

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鄭嘉穎兒子鄭承亮鄭承悅

陳凱琳早前誕下細仔，趁著細仔100日宣布細仔名字為「鄭承亮」。陳凱琳表示「鄭承亮」代表光亮，希望細仔的生命充滿愛和亮光。而大仔名字為「鄭承悅」，鄭嘉穎老婆陳凱琳亦曾在大仔百日宴分享指「改這個名是希望給你一個承諾，令你每一天都感受到愛同喜悅。」

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陳小春大仔陳胤捷

陳小春的大仔小小春Jasper的中文名是「陳胤捷」，雖然陳小春沒有正式公開Jasper 名字的由來，不過有網民發現「陳胤捷」的廣東話讀音與「情人節」相近，亦與普通話「應結」相似，而『胤』是康熙兒子輩的用字，如雍正皇帝就叫「胤禛」，字義是子孫相承，而『捷』字則代表戰勝、快速，有希望小小春能夠戰勝人生任何困難的寓意。

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謝安琪仔女 張瞻 張靖

謝安琪和張繼聰的一對仔女名字分別是「張瞻」「張靖」，謝安琪曾在電台節目中分享仔女名字與自己人生觀有關。她表示「張瞻」這個名字的由來是當時盼望着自己能夠放眼世界：「『張』由『弓』和『長』組成，意味係一把好長嘅弓箭，希望佢能成為高瞻遠矚同目光遠大嘅人，貢獻世界。」，而10年後誕下囡囡改名為「張靖」，則是因為「人長大咗就希望能夠修煉個人品德，因此為女兒取名張靖，『立』指安心立命，寄望女兒擁有平靜嘅心靈；而『青』則代表青天白日，期盼女兒能有高潔嘅品德。」老公張繼聰亦曾經表示女兒「張靖」的名字代表安靜、恬靜。

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按圖即睇更多星二代中文名字的由來：

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