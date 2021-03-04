媽媽必掃減價童裝　 UNIQLO、Zara、Cotton On網店最平T恤減至$19

撰文：余嘉文
最後更新日期：
最近天氣開始回暖，意味著春天即將來臨，是時候入手新衣服！最近有服飾網店推出減價優惠，其中童裝低至$30，買滿指定金額更加能夠免費送貨上門！
Cotton On
Cotton On最近推出減價優惠，指定款式5折起，多款T 恤、外套、長褲、背心、運動服裝都有減價。其中童裝更加低至$30。運費為$30，買滿$300更加能夠免費送貨上門。
按圖即睇精選Cotton On童裝優惠商品：
+10
+10
+10
ZARA
ZARA的童裝一向非常有特色，最近部分童裝有減價，低至$49。減價分析包括有T 恤、連身裙、長褲、襯衫等等。運費為$39，買滿$400更加能夠免費送貨上門。
按圖即睇精選ZARA童裝優惠商品：
+5
+5
+5
UNIQLO
UNIQLO的童裝亦是很多媽媽的心頭好，部分商品現正減價發售，包括運動外套、長褲、套裝、內衣褲，價錢低至$39，購物滿$250免運費送貨上門。
按圖即睇精選UNIQLO童裝優惠商品：
+6
+6
+6
SHEIN
SHEIN的童裝價錢便宜，款式亦很多，部分商品現正以低至3折優惠發售，T恤最便宜只需$19！首單满HK$259立減HK$30，全館免運費。
按圖即睇精選SHEIN童裝優惠商品：
+11
+11
+11
相關文章：正月十五小朋友拆利是掃玩具圖書 玩具反斗城、天地圖書低至25折
點圖即睇玩具反斗城「教育玩具節」十大抵買玩具推介:
+34
+34
+34
點圖即睇其他「教育玩具節」減價貨品:
+68
+68
+68