媽媽必掃減價童裝　 UNIQLO、Zara、Cotton On網店最平T恤減至$19

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最近天氣開始回暖，意味著春天即將來臨，是時候入手新衣服！最近有服飾網店推出減價優惠，其中童裝低至$30，買滿指定金額更加能夠免費送貨上門！

Cotton On

Cotton On最近推出減價優惠，指定款式5折起，多款T 恤、外套、長褲、背心、運動服裝都有減價。其中童裝更加低至$30。運費為$30，買滿$300更加能夠免費送貨上門。

按圖即睇精選Cotton On童裝優惠商品：

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ZARA

ZARA的童裝一向非常有特色，最近部分童裝有減價，低至$49。減價分析包括有T 恤、連身裙、長褲、襯衫等等。運費為$39，買滿$400更加能夠免費送貨上門。

按圖即睇精選ZARA童裝優惠商品：

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UNIQLO

UNIQLO的童裝亦是很多媽媽的心頭好，部分商品現正減價發售，包括運動外套、長褲、套裝、內衣褲，價錢低至$39，購物滿$250免運費送貨上門。

按圖即睇精選UNIQLO童裝優惠商品：

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SHEIN

SHEIN的童裝價錢便宜，款式亦很多，部分商品現正以低至3折優惠發售，T恤最便宜只需$19！首單满HK$259立減HK$30，全館免運費。

按圖即睇精選SHEIN童裝優惠商品：

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