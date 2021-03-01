媽媽必買5大入廚小工具　小型切片機半分鐘將薯仔切成曲曲薯片

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-03-01 07:00

受新冠肺炎疫情影響，這一年多以來留家食飯的時間多了，相信不少媽媽的廚藝也大為進步，想為家人下廚烹調更多美食，少不免要有好用的工具幫手。不少媽媽也於網上分享一些好用的工具，如多用途切片機，可以快速將原個薯仔切成薯片，小型切肉機更可將原條牛肉切成薄片，適合在家打邊爐用，大部分由數十元至數百元，好用又抵用。

按圖即睇媽媽必買5大廚房好物：

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1.多功能切菜神器

一機附有多功能，5個不同的配件可用來切片、切絲及磨蓉，更可揀選不同的粗幼度，以手攪操作，不用花太多力已可切片或絲，簡單易用。

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2. 小型切片機

這部家用小型切片機，可將水果、蔬羊、各種肉類等切成片，可調較厚薄度，最厚約可切成每片15mm，最薄約可切成1-2mm，在家中打邊爐必備。

3. 切麵條機

可按自己喜好加入不同的材料，如芫茜、番茄等製作麵團，之後放入切麵條機，選擇不同的切頭，切出不同粗幼的麵條，如粗麵、幼面、闊條麵等。

4. 自動搓麵團及發酵機

不少媽媽嫌市面的麵包多添加劑不健康，每天也親自做麵包給孩子，但搓麵團及發酵的過程相當花功夫及時間，而這部廚師機就一定幫到手，只要將麵粉等材料放入，就智自動攪拌成麵團，這機同時有發酵功能，可15分鐘搓好麵團，快速發酵，縮短做麵包的時間。

5. 小型碎肉/菜機

這部細小的家用碎肉及碎菜機，可攪碎不同種類的食物，肉類如豬、牛肉等，而蔬果如南瓜、紫薯等也可攪碎成糊狀，方便好用。

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