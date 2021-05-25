窮養的孩子責任感及自覺性較強？　真正贏在起跑線不是由家境決定

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-05-25 12:01

編按：虎爸虎媽總想孩子「贏在起跑線」，但對家境普通，無法一天報讀7個興趣班的小孩來說，難道人生早就註定要失敗？不用擔心，以下節錄自《極簡日常心理學》一書的內容，反告訴大家，家庭不富裕的小孩，才是說不定更易達致成功的一群呢！

迷思21

為甚麼較貧窮家庭的孩子容易出人頭地

在回答這個問題之前，我們先定義甚麼是「出人頭地」：第一，是他比較上進和努力；第二，是他取得了社會普遍認為的成功，例如賺到錢了、考上名校等；第三，是他最終過上了幸福的生活。

一、成就動機

從成就動機這個角度來說，每個人都有一個向上的動力。除了普遍性的生命向上的特點，窮人家的孩子在成長動機方面還有以下幾個特點。

自覺性比其他的孩子強

因為從小耳濡目染看到父母受的苦，看到自己家庭經歷的變遷，就會自然而然產生一種自覺。窮人家的孩子，不用跟他說要吃苦，要努力奮鬥，他只要看到父母把辛辛苦苦掙到的錢供自己讀書，他就不自覺地形成一種「我的生活來之不易，我一定要好好讀書」的意識。

有一種強烈願望，想要擺脫現在的生活

「知識改變命運」窮人家的孩子為了擺脫貧困的生活，要麼刻苦讀書，要麼很小的時候就打工掙錢。他們都想擺脫命運的束縛、現實的困境。

責任感較強

他們的責任感就是：我要承擔起家族的責任，改變我們家的命運。

他們背後有一種期望

這種期望是父母殷切的期盼，相對來說是和富人家的期望不一樣的。

二、人格獨立

出人頭地的人，是上進的人、成功的人、幸福的人。他們往往在人格的獨立性上比較強。「窮」包含了幾個方面：第一，經濟上的貧窮，家裏沒有錢。第二，社會地位低，家裏人被別人看不起等等。所以，窮人家的孩子包括物質貧窮和精神價值貧窮。如果家裏沒有頂樑柱怎麼辦？只能自己當頂樑柱了，所以窮人家的孩子會過早地獨立，這種獨立，不只是社會自我的獨立，還有心理人格的獨立。

《極簡日常心理學》（萬里機構授權使用）

書名：《極簡日常心理學》 作者：韋志中．台灣心理督導師。從事心理諮詢與心理教育工作20多年，出版心理學著作30多本。 作者：余曉潔．台灣二級心理諮詢師、心理治療師、社工。她從事心理學社會應用與服務工作10多年，致力於大眾心理健康教育與諮詢、心理科普與本會團體心理諮詢專業人才培養。

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