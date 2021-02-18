以利是錢學理財 讓小朋友親手接觸金錢學習用錢原則︱投委會

撰文： 投委會 最後更新日期： 2021-02-18 20:30

農曆新年是其中一個教小朋友認識金錢概念的好時機，因為從辦年貨、入利是以至拆利是都涉及金錢及相關的知識。尤其在現今電子貨幣盛行的年代，小朋友「親手」接觸金錢的機會愈來愈少，父母不妨趁小朋友親手拿著利是錢之際，培養他們建立以下的理財好品德。

按圖即睇建立孩子理財好品德的方法：

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明白金錢得來不易，珍惜用錢

4- 6歲小朋友:

即使你的子女年紀尚小，仍未懂得消費，也可以讓他們一起入利是或拆開利是，讓他們認識金錢的作用，告訴他們金錢是爸媽辛勞工作得來，也可與他們看看不同貨幣的顏色及形狀等。

7-11歲小朋友:

可引導他們認識不同面額貨幣的特徵，學習點算不同面額的貨幣，計算總金額及找續，也可進一步了解香港貨幣的演變過程。同時，向子女灌輸金錢得來不易的概念，引導他們明白金錢有限，慾望無盡。

投委會網上遊戲：錢家賀年三件事，讓小朋友幫手入利是，計算全盒小食價錢，認識香港的貨幣。

實踐「財分三份」用錢原則

4- 6歲小朋友:

教導子女所收到的利是錢或零用錢不可以全數拿去買東西，而是應該將一部分儲起來。

7-11歲小朋友:

鼓勵子女實踐「財分三份」的用錢原則﹕即是將金錢分為儲蓄、捐獻及消費。可利用投委會「利是錢收支計算機」記錄所收到的利是錢，先撥出一部分金錢作儲蓄，再計劃分配如何分配餘下的金錢作消費及捐款之用。

先儲蓄後消費

4- 6歲小朋友:

以簡單例子如保留一些糖果以後想吃時可再吃，去引導子女明白儲起利是錢的作用就是留待日後有需要時用。也可為子女準備錢罌，請他們將部分利是錢或零用錢放入錢罌，平日也可定時與他們數數錢罌內的金錢，體會儲蓄會慢慢增加。

7-11歲小朋友:

與子女用投委會「至SMART儲蓄手冊」，一起訂立真正屬於他們的儲蓄目標，鼓勵他們努力完成儲蓄大計，感受靠自己努力達到目標的滿足感，培養「先儲蓄後消費」的習慣。

分清想要及需要

4- 6歲小朋友:

不妨趁子女吃全盒的糖果及小食時，教導他們認識「需要」及「想要」的分別。提醒他們「需要」是一些生活上的必要消費，例如吃飯、飲水等；沒有「想要」的物品，生活不會受到太大影響，可能只是短暫影響心情。

7-11歲小朋友:

可以例子如衣服，去引導子女思考它在不同的情況下是屬於「想要」或「需要」。舉例說：假如衣櫃已有稱身及不同款式的外套，但你想為新年買一件卡通人物外套，這件外套就是「想要」；如果在冬天時，你沒有足夠或稱身的禦寒外套，那就是「需要」了。

學習與人分享快樂

4- 6歲小朋友:

可以故事引導子女明白幫助別人會感到快樂，鼓勵他們將部分的利是錢捐給慈善機構。

7-11歲小朋友:

鼓勵子女訂立及實行愛心大計，讓他們決定捐助的對象，坐言起行將部分的利是錢捐出幫助有需要的人。

更多：童過新年學理財

挑戰「錢家賀年三件事」網上理財遊戲，看看誰人最叻包利是？誰人計算全盒小食價錢快而準？誰人的賀年籃接到最多的「需要」大禮？完成遊戲後，更可用個人或全家福靚相DIY電子揮春！多款以農曆新年為主題的遊戲工作紙，讓小朋友認識香港貨幣、學習計算購物金額及找續，以及按預算分配金錢。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

【編按：文章題目為編輯所擬。】

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