與丈夫在一起卻感寂寞？　３個自製「小別」方法重燃婚姻愛火

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-03-28 12:00

太習慣彼此的存在，容易變得依頼與安逸，新鮮感減少之餘，也可能讓雙方的容忍度降低，容易造成彼此的厭煩......

讓你與另一半之間更親密的3個方法（點圖閱讀）：

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經常黏在一起，好像沒那麼愛了？



你與伴侶親密相處，久而久之那熱戀的火花就悄悄熄滅了嗎？

有些人與男朋友久久才見一次面，也有人跟女朋友都忙於工作，幾乎沒時間約會；照這樣看來，與伴侶朝夕相處(或經常互動)的你，應該算是超級幸運吧？與伴侶彼此膩在一起好像變得越來越舒服，也經常因為有了對象就忽略了社交生活，也不再努力提升自己，呈現一個「老夫老妻」的狀態... ...乍看很安逸，但久而久之，熱戀的火花就要熄滅了！

心理學研究也表示，伴侶雙方太黏膩，對感情也有不好影響喔... ...

「失去自我」其實會是愛情變質的開端

心理學博士 Dr. Terri Orbuch 有很長的時間都在研究婚姻現象，他從 1990 年開始，就觀察著一批共 373 位夫妻，注意著他們的感情生活變化。這批人當中的 29 % 表示，自己在這段關係中沒有被給予足夠的隱私和個人時間；而 11.5 % 的人說自己沒有個人空間；只有近 6 % 的人認為，他們婚姻不快樂是因為性生活不美滿。

也就是說，失去個人空間會是毀掉感情的兇手！

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雖然說，情侶之間的相處方式有很多種，並沒有一定的框架，而且因為人跟人之間的習慣與觀念不一樣，也會造成許多不為人知的差異。但在一段健康而舒適的戀情中，總需要彼此互相體諒、劃出界線，並維持彼此的空間。有句話叫「小別勝新婚」，就是指「個人空間」對彼此的好處！

在一段戀情剛開始時，我們所給予對方的「時間」和「空間」往往很足夠，也不太會支配、黏著對方；而這正是感情能順利建立起來的基礎。一旦情感更深厚，當兩人愈親密，生活圈重疊的部分也愈大；除了寶貴的時間之外，你的空間、興趣、喜好也都會跟對方分享——這樣會讓個人空間減少，變成不是「我」和「你」，而是「我們」... ...這也是因為你們已不把對方當成一個「個體」看待，在這個當下，有些人就會感覺自己「失去自我」了。

當我們覺得受到束縛、壓力或綑綁，當然心情也舒坦不起來。愛情並不是時時刻刻都要黏在一起，有些時候也是需要彼此的空間。正如一把椅子有四個腳，愛情只是其中的一根；工作、生活、個人空間、交友圈也同等重要！給彼此一點空間也不代表不愛，只是你需要一點時間愛自己。

偶爾分開一下，能夠讓戀人間更親密喔！

長遠來看，偶爾分開一下，讓伴侶彼此之間都各自有好的發展，愛情便不再佔據大部分的生活，兩個獨立、健康的靈魂個體才能在最得宜的時機，共同展開人生的下一步。以下幾個秘訣便能讓太過緊繃與窒息的愛情生活喘口氣、休息一下，恢復彈性與空間——快來試試看吧！

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1. 暫時失聯，將有更多話題可聊

每天情話綿綿，把能講的東西都說盡了嗎？停個一兩天，專心過自己的生活吧。你們都可以告訴對方，彼此不在的時候你都做了什麼，發生了什麼事情，有什麼情緒或新奇的事可以分享，這將會使你們有更多話題可以聊。

2. 退開距離，彼此都會更想念

懷念當初在曖昧期、熱戀期的那種新鮮無比、甜蜜萬分的心態嗎？收到對方訊息都好開心、看到對方邀約就超興奮。而現在你們膩在一起，心態卻像老夫老妻？暫時幾天別見面吧！當另一半不在你面前的時候，你將會有機會去做自己想做的事情，同樣也會給彼此一個沉澱的時間與機會，去發現原來自己會多麽思念對方，對於戀情的增溫是一個好方法喔。

3. 跟別人聚會，能更充實自己的生活圈

你有多久沒跟自己的好朋友相聚了呢？可能你週一到週五都要上班，只有週末才能排開事情，跟自己的伴侶相見。但是自己的好朋友也必須聯絡感情、交流互動的不是嗎？找個時間，不要約伴侶，單純的就跟自己的好朋友見見面，聊聊彼此的近況吧。同時，你的伴侶也能跟朋友一起出去，彼此都還能維持自己的生活圈，這會讓你明白，能擁有自己獨立的交際圈是非常充實的一件事。

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