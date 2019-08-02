【LongD】你談過遠距離戀愛嗎？感情淡掉前後　最煎熬的4 個階段

“I wish I could see you everyday but you are miles away…” 收到訊息，戀情宣告終局。這是A第三次的遠距離戀愛失敗。

A作為熱愛周圍列國的人馬女，或許是吸引力法則，她的情緣總在異地發生，旅遊、異地、好奇、情愫、維繫、不安──這些詞彙，可以將她的感情故事串連起來，而一向天性樂觀的她，沒有在初萌芽時斬斷情絲，總相信，有一個愛的人，一切會好，只要努力維繫。

這次分手她可能真的累了，面對慰問，只回傳寥寥數字：「有些愛沒法走到未來」。

你談過遠距離戀愛嗎？在感情淡掉前後，他們經歷過這樣的煎熬......

階段一、學習適應情人不在身邊的事實

談過遠距離戀愛，可能會忽然瘋狂思念對方。有時候，一天情緒不佳，自己會想躲起來。(《六弄咖啡館》劇照)

「身邊好空，好不習慣啊！」明明上周還相擁著睡著──怎麼，難過的時候，要不到你溫暖的懷抱；開心的時候，你不在身邊大笑？



「但沒關係，如果他愛你，你也愛他，即使各有各生活，你們仍會愛著彼此。」他們相信著，不在身邊的對方，在心的深處。

階段二、保留溝通時間

彼此都曾經相信著，即使不在身邊的對方，也可在心的深處。(《六弄咖啡館》劇照 )

「當我們無法實際看著另一半，無法經歷彼此生活中的大小事，至少也該撥出時間聽聽他說話。」分享日常的時間是一天最珍貴的時光，因為他是自己最想了解的人，說上一些無關緊要的話，時卻是最甜蜜的。因為答應了，再忙，也想匆匆趕回家，為對方擠出時間，跟對方訴說一天所有。

階段三、開始偷懶

隨著分開的日子久了，戀愛熱度降低，日復日的植下了不安的種子。(《六弄咖啡館》劇照 )

我們得承認，有時我們不見得是每個時刻都完全愛著對方，有時會分神，有時思念會低一些，有時隨情緒變化，並不想特別去關心對方的事情，但早上一起來時，我可能會忽然瘋狂思念對方。有時候，一天情緒不佳，自己會想躲起來。



「很寂寞，選擇近一點的人不是更好嗎？」，然後不禁苦笑，自己都遇到，對方難道沒有同樣的感受？(《六弄咖啡館》劇照 )

可偏偏，在遠距離裡最忌諱懶惰。今天少一點、後天少一點，感情好像會蒸發掉。隨著分開的日子久了，有某些時刻，戀愛熱度降低，有時候會忘記當初的悸動，好像不是非這個人不可。

可能這些時刻，讓還強烈愛著的對方植下了不安的種子。

階段四、身心存在時差，猜忌不安至關係破裂

為了不讓對方擔心，另一方因而學會了說謊，小心翼翼逃避敏感的話題。(《六弄咖啡館》劇照 )

身邊總會存在誘惑，因而令自己多想了一些現實問題：「我確定這個人是想走一輩子的人嗎？」，「很寂寞，選擇近一點的人不是更好嗎？」，然後不禁苦笑，自己都遇到，對方難道沒有同樣的感受，沒有這樣想嗎？「他，動搖了嗎？」

難過的時候，要不到你溫暖的懷抱；開心的時候，你不在身邊大笑。(《六弄咖啡館》劇照 )

分隔兩地的愛人，身體距離有時差；隨生活圈不同，新事物的不同，腦袋也漸漸不同了，心靈也有了差距。剛開始時，濃情讓彼此心裡有踏實與親密感，自信可以戰勝肉慾。隨著懶散，某方會多了不安、猜忌，而信任這回事，也漸漸失落──開始東想西想，一邊把所有最壞的情節都在腦海中演練了一邊，一邊責怪自己的不信任。



因為猜疑不信任，於是反覆地問，於是情緒敏感；為了不讓對方擔心，另一方因而學會了說謊，小心翼翼逃避敏感的話題，只為了不想讓對方不開心。彼此都沒有正眼發現，對方已經陷入失望的泥沼，再聽不見那份觸不到、不清不楚的愛意。

今天少一點、後天少一點，在遠距離裡的感情好像會蒸發掉。(《六弄咖啡館》劇照 )

「我以為，分手最少要有二、三件大事作導火線；原來不然，一份不安加一份失落已足夠致命。」不想再吵了，活好現在，更重要吧──你這樣想著，於是漸漸放輕，漸漸放手。

遠距離戀愛很難熬，但假如你曾經遇見這樣的時刻，亦走過了這樣的真實的難關而堅持下來，一份成熟的愛情關係與你們再接近了一些。