熱門私立幼稚園學費排名　多校一年學費達6位數最貴近16萬

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-10 07:00

在疫情下，由於家長預期只能上ZOOM課堂，有私立幼稚園因此遇上「退學潮」而面臨結業問題，亦有不少熱門的私立幼稚園在疫情下仍深受家長信任，皆因這些學校都有更好的升學數據及教育理念更貼近家長，不過收費不菲也是一個事實。

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數據中，不少學校不同級別收費不一，以K1學費作比較，在榜上的部分幼稚園有多間分校，例如維多利亞幼兒園、多多國際幼稚園、學之園幼稚園等，圖中的數據是取自最高收費的分校。

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私立小學的學費同樣不少高達６位數一年，學費排名第一的是由「光纖之父」諾貝爾獎得主高錕為創辦人之一的弘立書院，不少城中名人子女也就讀此校，例如李澤楷兒子、甘比子女等。本身學費不菲的弘立書院，在2021-22學年更需付建校費，金額為港幣40,000元，連同學費的話，一年需付約23.8萬！

按圖看十大熱門直資小學學費排名：

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熱門的直資學校年年都「爭崩頭」，亦不太受適齡升學人數影響，以直資學費排名第一的聖保羅男女中學附屬小學為例，每年約4900人報讀150個小一學位，競爭不小。

按圖即看十間最多人報名的直私小學排行：

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