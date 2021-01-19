小一統一派位1.30交表　升學專家提醒家長今年要留意一件事

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-01-19 13:25

上年未獲自行分配學位取錄的2021年9月升讀小一的學童家長，將要在本月30及31日為子女辦理選統一派位選校手續，結果將於今年6月2及3日公布。在餘下不足兩星期的交表時間，教育及升學發展專家Ken Sir提醒今年家長，在新冠肺炎疫情下特要注意一個要點，同時綜合過往家長填表成敗，給家長8個建議。

統一派位將全港劃分為30多個「小一學校網」，家長在「小一入學申請表」上需根據住址填報其所屬的「小一學校網」編號。教育局早前宣佈2021-22年小一入學自行分配學位共有49,749個申請，成功獲派學位人數有23,107人，成功獲派此類學位的學生不足半數，餘下尚未獲分配的26,642位申請人，預計有超過25,000人參加統一派位。在距離交表不兩星期時間，Ken Sir建議家長最後要考慮以下重點。

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今年選校要留意網課成效

Ken Sir認為今年家長在填表時可以進取，根據自己心儀學校填表，但他認為有幾點值得家長注意，他說：「因為疫情之下，學生常常需要網上上課，究竟學校的網上上堂成效如何？學校在這方面的配套是否足夠？我看過一些小學訪問，有校長表示歡迎家長致電查詢或到學校了解，因為未知道未來是否需要或者有機會再進行網上授課。」

家校理念要一致

此外，Ken Sir提醒家長要注意學校本身的教學理念與家長是否相同一致，他說：「家校合一是對小朋友成長不容忽視的一個重要因素!」

了解測考次數

而Ken Sir認為家長要了解學校的考試測驗次數，他說：「學校會否有突擊測驗？有多少次測驗、考試？家長可以因應自己小朋友的能力選擇，例如小朋友記性較弱，三測三考相對上比兩測兩考來得輕鬆，雖然表面上三測三考是密集了，但每次測考範圍其實會收窄，所以學生會因為記少咗而讀得冇咁辛苦。我鼓勵家長多行一步，遇到任何疑問，不妨直接與學校查詢。」

填表方面，最多家長會問：「甲部是否要填滿三個選擇呢？還是只填一間學校或只填兩間學校？」Ken Sir說：「家長一定要問清楚自己，填落去的學校是否也是自己心儀及自己真正喜歡子女入讀，而當真正派了甲二給你時，是會影響你對乙一的入讀的機會，因為始終乙部學校佔學額的百分比是較大，甲部只得10%，三乙部有40%，所以這個值得家長留心，不要別人填三間，你自己又填三間，甲部命中的機會並不高。」

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