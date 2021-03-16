KOL風氣盛行成小朋友理想職業　小六學生嘗試製片：唔簡單！

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-16 21:17

隨著時代不同，現代小朋友「我的志願」也不再單單是醫生、律師。受到網絡文化影響，有別於家長「電視撈飯」的年代，現在小朋友能在網上隨時觀看自己有興趣的影片，耳濡目染之下，新一代不乏以KOL（網紅）、Youtuber作為將來的夢想職業，然而，要製作出引人入勝的影片背後需要多大的努力，螢幕後的小朋友或許未能體會，因此香港中華基督教青年會與香港銀行公會合作舉辦「YOL青少年意見領袖培訓計劃」，去幫助他們更了解自己的夢想職業。

「YOL青少年意見領袖培訓計劃」於2020年8月起推行，計劃甄選60多位對媒體製作和KOL行業有興趣的學生，提供KOL技能培訓及短片製作指導。整個計劃參與的學童的參加費用全免。而同學最終會在專業導師指導下，以小組形式完成短片製作，並放上社交平台經投票後得出「我至愛/ Like短片大獎」得主，而Thomas和Bonnie便是得獎組別的成員。

中華基督教青年會小學Thomas和Bonnie

興趣主導的學習 小朋友主動性更強

Thomas和Bonnie同為中華基督教青年會小學小學六年級學生，年紀輕輕但卻挑選了更貼近成年人世界的「理財」作主題拍攝出得獎影片 - 「開源節流好Easy」。短片中Thomas和Bonnie同為演員角色，真正落場後，他們的體會更多，Thomas直言：「有啲鏡頭都拍咗好多次，會不斷笑場。」

Bonnie亦分享了自己意想不到的困難，在參加計劃前，原先以為拍攝與接剪相關的硬技能才是重點，但原來細節位才是最花時間的地方，例如設計劇情、講稿、構思短片內容、尋找合適的受訪者等等。在拍攝理財相關的作品後，自己也對理財有了新的認知：「成日聽大人、電視講買樓好難，依家先知原來真係好難！」

在整個KOL培訓計劃和拍攝過程都在輔助他們的劉佩詩主任和盧凱彤老師亦觀察到同學的成長，由於計劃遇上疫情，不少導師的課堂都變成ZOOM形式，Thomas和Bonnie與組員之間的交流也是網上居多，劉主任更分享：「佢地私底下會好認真同主動，會自己約好組員一齊開ZOOM會議傾點拍點做，基本上係自主學習。」Thomas補充，KOL培訓計劃中主要是訓練他們如何構思影片內容、訪問技巧、口才等，而用甚麼軟件剪接則是自己和組員研究自學，和上網參考其他Youtuber做法。

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潮流趨勢不可擋 分辦資訊好壞最重要

香港中華基督教青年會註冊社工姚頌霖指，社交媒體的出現和普及無疑是造就KOL興起，甚至是引領其成功的一大原因。自從各大社交媒體或平台，如YouTube、Facebook、Instagram等，被廣泛使用之後，不同的群體間開始出現一些想法較突出或特別的「小領袖」。由於網絡平台傳播資訊速度極快、極廣，該些「小領袖」的想法亦因此能得以快速傳遞，成為不少人的參考對象。而當社交媒體越見普及，KOL的角色亦越受人們所重視，皆因其能透過社交媒體影響相關群體的想法，以至是行為。

目前KOL蔚為成風，不少作品和影片都表達了無限創意，同時亦有不同範疇的知識分享，此風氣亦令小朋友相對更勇於表達自己意見，資訊更豐富，人與人之間的接觸交流亦更全面。不過由於KOL眾多，良莠不齊，在資訊爆炸的年代，更需要教育學童如何分辦資訊的好壞和真偽，亦需學習網上社交禮儀，否則容易被不良資訊影響。

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