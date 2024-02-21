回南天香港濕度高｜家居牆身地板又濕又霉　6個必學天然抽濕方法

踏入3月回南天，天氣變得潮濕，相對濕度預計最高達95%。近海或山的家居牆身、地板都變得濕漉漉，甚至出現霉菌。除了可以使用抽濕機抽濕，亦可以用以下6個天然方法吸濕！



轉眼間已經踏入3月，春天悄悄來臨。回南天帶來潮濕天氣，不但衣服難以晾乾，牆身、地板亦會變得濕漉漉，媽媽們除了可以使用抽濕機，亦可以用以下6個天然小法寶吸去家中濕氣兼處理霉菌。

按圖即睇6個吸濕除霉小法寶：

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6個吸濕除霉小法寶

1.舊報紙

如果家中地板因潮濕滲水，媽媽們可以用舊報紙放地板上吸濕，因為報紙上的油墨有吸水的效果。除了放地板上吸濕也放在櫃中，有天然吸濕的效果。

2.洗衣粉

洗衣粉不止有洗衣效果，亦有防潮效果。媽媽們可以用洗衣粉DIY簡單的除濕盒，用一個小盒裝少量洗衣粉，再用保鮮紙封好，並用牙籤在保鮮紙刺幾個小孔。將製作好的洗衣粉除濕盒放於潮濕的角落，就有自動吸濕的功效。

3.咖啡渣

沖咖啡剩下的咖啡渣是家居防潮的好法寶，千萬不要丢棄！咖啡渣可以吸收空氣水份，亦能夠除臭。將咖啡渣晾乾後放入舊襪子內，再擺放於角落或櫃入面，即可防潮和除臭。

4.梳打粉

梳打粉是家居清潔必備的小法寶，除了可以用作清潔家居，亦有吸濕和去霉菌的功效。用牙刷沾蘇打粉再濕水，可以擦拭浴室及雪櫃膠邊的霉菌，擦拭後用酒精抹乾淨即可減低霉菌蔓延的機會。

5.漂白水

漂白水除了有消毒功效，亦有清除霉菌和防蟲殺蟲的效果。用1:50稀釋漂白水抹牆身，可以清除牆身上的霉菌，亦可以防止昆蟲出現。

6.香薰蠟燭

香薰蠟燭除了散發香氣，舒緩情緒外，原來也有助家居防潮。燃點蠟燭可以阻止水氣凝結，有助減低室內濕度，亦能夠去除空氣中散發的霉味。

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