衞生署指病徵與新冠肺炎相似　學校有上呼吸道感染即出強制檢測令

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-17 18:36

政府宣布全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。昨日（16日）有21個符合上述準則的指明地方及一間學校被納入強制檢測公告。翻查資料後，證實需納入強制檢測的學校為九龍迦南中英文幼稚園，但該校並沒有新冠肺炎確診個案。

衞生署新做法 上呼吸道感染也需全校強檢

在2020年11月，當時上呼吸道感染個案激增，逾百所小學需要停課，當局只要求同班學生作檢測，但非強制性也不用全校師生參與。而今年3月16日，九龍迦南中英文幼稚園因一名學生患上上呼吸道感染，上報衞生防護中心後不但要停課，衞生署更到校派發樣本收集包，全校師生需作強制檢測。

衞生署發言人指，鑑於上呼吸道感染與2019冠狀病毒病的病徵或會相似，在臨床上或難以區分，在控制2019冠狀病毒病疫情方面，盡早進行呼吸道病原檢測、及早發現潛在患者至為重要。

發言人指：「衞生防護中心因而採取最嚴謹的預防措施，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課五天，並會向學校所有員工及學生發出強制檢測令，以及早發現潛在患者，從而減低在學校和社區傳播的風險。」

按圖即睇強制檢測及暫停面授課堂學校名單（截至3月17日）：

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按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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