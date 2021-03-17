日本媽媽推介十大100円嬰幼兒外出好物　返學、沖涼、學習好幫手

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-17 12:44

小朋友出生後，需要很多大大小小的用品。日本媽媽早奈惠發現，日本的100円店Daiso有很多便宜又好用的小物件和玩具，非常適合她1歲的兒子修也。雖然價格低廉，但品質很好，更有嬰幼兒學習用的繪本和玩具，在乘車、沖涼的時間也能變得有趣！她推介10項值得入手的育兒好物，一起來參考看看吧！ 影片授權：早奈惠SANA

早奈惠是日本的單親在職媽媽，育有1歲兒子修也，不時拍攝影片分享日本媽媽的育兒生活，以及分享育兒心得和用品。這次她就在社交平台分享在日本100円店就能輕鬆買到的10件育兒好物，方便帶小朋友外出、返學，更在學習和沖涼時加添樂趣。

1. 零食盒

早奈惠媽媽帶兒子外出時，很多時都會帶備安撫零食，但用袋子放到手袋，拿出來時很多時已經碎掉。這個盒子形狀細長，很適合放餅乾。蓋子上還有一個小洞口，如果帶小饅頭類的零食，也能安全地倒出來吃。

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2. 紙包飲品托

幼兒未懂掌握力度，在飲紙包飲品時，容易一時大力，把飲料擠出來，噴到滿身滿臉也是。只要把飲品放入這個飲品托中，不但有把手讓幼兒拿好，也不會把飲料擠出來。而且可以摺疊，非常省位置！

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3. 濕紙巾收納袋

濕紙巾幾乎是每個媽媽袋中必備的物品，但有些包裝是用貼紙封口，當媽媽一手抱著嬰兒，只剩一手難以開啟濕紙巾的包裝。這個收納袋和開口是分開購買的，不但好用，更能選擇喜歡的圖案。

4. 鞋子夾

當小朋友學習走路時，他們雖然想滿地走，但體力所限，最後也要媽媽抱回家。如果嫌落了地的鞋子骯髒，媽媽可用夾子掛在媽媽袋外邊，這樣就不用直接接觸鞋子，又能好好地帶回家了。

5. 連掛繩毛巾

由於日本的育兒園要求小朋友的物品都要寫上名字，有時也要求毛巾要綁上繩子，方便掛在勾子上抹手。如果是一般毛巾，媽媽需要自行縫上姓名，也要外附一個毛巾夾子。100円店就有出售可寫姓名、連掛繩的抹手巾，非常方便。香港媽媽也能買來讓小朋友帶回學校，或是在家中當抹手巾使用，也十分超值呢！

按圖查看第6至10項的玩具好物：

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