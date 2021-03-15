家居收納│港爸花2星期裝修　打造百呎玩具漫畫房重拾童年夢想

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-15 07:09

一位70後港爸Gordon因為太喜歡漫畫及LEGO，從少就有個志願，希望長大後可在報紙檔或漫畫書屋工作，但隨住實體書被互聯網日漸取代後，盛極一時的漫畫屋已買少見少。Gordon約一年多前，決定將想夢成真，自家整了一間「漫畫房」，將自己多年的珍藏集中收納好，希望給自己一個放鬆的地方之餘，也想培養兩個女兒的興趣，希望可以把這個文化傳承下去。 攝影:黃舒慧、許珞珩

Gordon與太太及兩個女兒住在700呎的村屋單位，他的父母住上一層，由成長到成家立室都沒有搬過，雖然曾留學英國八年，但他小時候的一些玩具、漫畫等珍藏，都存放在家中，而令他的起心肝進行「翻新大工程」的契機，源自父愛。

Gordon說：「大女出世至今4歲多都跟我與太太睡，我們覺得是時候讓她有自己的房間，於是把心一橫將原先放置漫畫的那間房騰出來，打造成女兒房，原先的房間很亂，現在搬到樓上之後整齊了很多，當做有一個自己的私人空間，給自己放鬆一下。」

享受被珍藏包圍

Gordon用了近一年時間完成100呎的漫畫屋工程，女兒的房間亦差不多同步完成，完工後不久遇上新冠疫情，一家人留家的機會增多，令他更滿意這次家居大改造，騰出親子空間及「Me Time」，享受被漫畫包圍的感覺。

他說：「因為太喜歡漫畫，不是說笑，小時候希望長大後可在報紙檔或漫畫書屋工作，我覺得被漫畫包圍住的感覺很幸福。最高峰期，全港有四、五百間漫畫店是等閒事，然而千禧年過後，網上資訊及媒體發達，新一代基本上已很少買實體書，現今全港只得不到30間漫畫書屋，有點可惜，既然如此，我就在自家整了一間既是漫畫房，也是玩具房及game房，一來為滿足自己夢想、二來可集中儲放多年的珍藏、三來希望有一個地方，能從細培養兩個女兒的興趣，將來可把我們一代的文化傳承下去。」

第一個收納守則

當記者與攝影師走進Gordon的漫畫房時，看到一本本經典又充滿回憶的漫畫:《飄流教室》、《IQ博士》、《筋肉人》、《龍虎門》到近日爆紅的《鬼滅之刃》都整整齊齊的擺在書架上，實在忍不住令人「嘩!」，讚嘆他的珍藏豐富之餘，也佩服他的收納技巧，絕對有瞬間時光倒流返到那些年的漫畫店裡面的感覺，每件珍藏的擺位都一覽無遺，十分專業。

他說：「因為生了小朋友屋企一定愈來愈多嘢，我本身好喜歡看收納及斷捨離的書及電視紀錄片，我也是從中學到如何收納，我會用label紙分門別類，『執嘢』已成為生活一部分。收納其實就是辛苦一次，只要提自己斷捨離，當個空間明明只可以擺10件物品，你再買第11件的時候，就要斷捨離將多出來的賣出去、捐出去或擺上二手網Free俾人。」

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漫畫房最少價值30萬

漫畫房的主角是價值連城的珍藏，所以Gordon也沒有花太多錢去裝修，只是裝冷氣幾及添置了幾個層架與櫃。花多眼亂，我們由Gordon最喜歡的LEGO第一個城堡系列說起。

「這是1973年的產物，當年可能幾百元，現在炒價要4、5千左右，我自己好喜歡城堡，最值錢是大屋系列，第一間當年1千，現在全新去到兩三萬，你問我呢間房整咗幾多錢，我都計唔到，我估最少30萬，這個旋轉木馬炒到兩、三萬，其實現在都好少買LEGO了，因為我屬於半玩家，有人會送禮叫我幫他砌，我業餘都會做，但正職始終是健身教練。」

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爸爸的Me Time

現時Gordon一星期將有3次走入漫畫房，每次大約一至兩小時，都是太太及女兒睡著了之後，他說：「小朋友10點多睡覺之後，我就會上來睇下漫畫，設計下LEGO已經很滿足。漫畫的分類會是搏擊類、冒險類，同類型畫風的、比較熱門的、港漫、日漫……房裏面也有超合金，都是由90年開始買到現在，櫃頂的盒是LEGO說明書……你問我最大的樂趣是什麼?好像去了另一個世界。所以我好支持、鼓勵小朋友切LEGO，好多工程師、建築師都是由LEGO開始培養出興趣。」

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太太用行動支持

Gordon由漫畫講到LEGO，再由LEGO講回漫畫，他太太Rico也與我們一起聽著，十分支持丈夫的興趣，Gordon說：「好多人問我其中一個問題就是太太有否反對過，坦白說真的沒有，她由認識我時已知我是這樣，這是我從少到大的興趣，我們互相尊重。」

Rico笑說：「我識佢已經有很多收藏，我反而鼓勵佢不如整得更好，因為初初認識他時，他家雖然已好整齊，但原來用的舊式傢俬很大件，收納空間不多又阻地方，但因為我自己都很喜歡儲舊物，儲票尾、黑膠唱片，所以我明白珍藏是什麼，我們拍拖時最大的共同興趣是懷舊文化，每次他買到心頭好回來，都會很有滿足感、很開心跟我分享。」

Gordon由漫畫講到LEGO，再由LEGO講回漫畫，他太太Rico也與我們一起聽著，十分支持丈夫的興趣。

Rico並不是只是口說支持Gordon，更用實際行動證明她「愛屋及烏」，Gordon說：「90年代一套很出名的港漫叫《刀劍笑》，是馬榮成師弟馮志明所畫，第一套我借了給親戚，但對方沒有還，太太在二手拍賣網買到一套給我，我真的好感動，現在市場已賣到$9000。」在旁的Rico笑說自己當時用3000元買了一堆不知是什麼的東西回來。

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珍藏保存方法

最後，Gordon建議珍藏的保存方法：「放LEGO的收納架最好可移動、有轆，在網上找物件的圖，然後加字，再用列印機列印出來貼在收納工具上面，就更加易找到需要配件。收納書的話，像我這樣的書量，每日會開一、兩小時冷氣加抽濕，建議可吸濕包防潮。」

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