家用汗蒸房、廚房超聲波水槽　盤點6個媽媽意想不到的家居神物

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-11 17:30

網絡世界無奇不有，更有不少令媽媽意想不到的設計！是次為大家盤點6個具創意的家居神物，實用型的有超聲波廚房水槽、二合一浴室垃圾筒，令人驚喜的還有家用汗蒸房，讓媽媽隨時隨地鬆一鬆！

1. 家用汗蒸房

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汗蒸可助消除疲勞，有網民於「淘寶開心share」facebook群組分享，網購了一個家用汗蒸房放在睡房，更留言「屋企汗蒸又真係幾爽下！」。網上的家用汗蒸房價錢介乎$2400至$7000人民幣，用家可調節溫度、播放音樂等，內設毛巾架、茶杯托等細節，甚為貼心。

2. 吸色洗衣紙

為避免淺色衣服染上顏色，衣物說明一般建議在洗衣時把深色和淺色的衣物分開處理。這款即棄的吸色紙可鎖定洗衣時在水中游離的色彩分子，避免衣物交叉染色，方便潔淨，價錢約$50人民幣一盒。有網民更於「淘寶開心share」facebook群組直言，「平時洗衫時放1至2張入去，唔洗分開深淺色衫，水費都慳返！」

3. 超聲波廚房水槽

這款廚房水槽備有超聲波清洗功能，除了可作洗碗機，也可用來清洗食材，包括蔬果、海鮮等，可助去除殘餘農藥。網上的超聲波水槽備有不同的功率款式，價錢由$700至$5000人民幣不等。

4. 麻花防撞條

對家長來說，嬰兒的睡眠安全也不能掉以輕心，這款彩色的麻花條相信能大派用場。把麻花條放在嬰兒床的內圍，可提供防撞功能。除了防撞，也可用作玩具，或捲成抱枕和背墊。

5. 灶頭開關蓋

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危機四伏的廚房是孩子的禁地，這款灶頭開關蓋絕對是媽媽的好幫手。除了可防止孩子誤開爐頭，令氣體洩漏，更可避免積聚油污，售價約$30人民幣兩個。

6. 二合一垃圾筒

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這款二合一浴室垃圾筒在日本十分受歡迎，內藏馬桶清潔刷，設計更方便刷洗馬桶內側及暗角位。垃圾筒採以窄身設計，節省空間之餘又美觀。部分款式更附設紙巾或垃圾袋抽取口，售價約為$70人民幣。

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組合床連梳化及風扇燈

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