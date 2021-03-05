家居裝修｜媽媽淘寶自砌三件傢俬唔使一萬　為女兒設計窩心小天地

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-05 07:00

不少家長剛接觸淘寶網購時，一開始只敢買一些生活用品、衣物，去到後來連傢俬也能自己動手砌！在網上自購傢俬不單比較便宜，也能挑選最適合子女的款式。Janny媽媽為囡囡自行組裝了三件網購傢俬，包括組合床、衣櫃及電腦枱，只為給女兒一個窩心小天地。她更透露，單單是看懂說明書、分類好組件已要三小時。

組合床連梳化及風扇燈

Janny媽媽最先挑戰的是一張大型多功能床，淘寶店家已送齊螺絲及螺絲批。但最令Janny煩惱的是組件太多及說明書十分複雜。這件大型傢俬合共有十三箱組件，很多大大小小的木板，Janny花了最少3小時看說明書，把組件分類，竟發現少了幾條木板及螺絲，跟店家溝通後，再補寄最終才齊備所有組件。

而組裝的過程大部分是不停地上螺絲，Janny都可以自己處理，惟獨是有時組裝的木板太重，需要丈夫幫一幫忙。完成後下層的卡位雅座可以坐6人，也可以降低書枱變成一張床，不過囡囡打算睡上床，因此買了梳化布套和風扇燈去佈置下層的卡位空間，整個組合床Janny花了大約18小時便完成，組合床連運費、梳化布套、風扇燈，大約港幣$7,700。

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衣櫃及電腦枱

Janny完成組合床組裝後，見到房間還有空間，決定自己再承包囡囡房的衣櫃及電腦枱。有了上次的經驗，衣櫃只花了5小時完成，而電腦枱則花了4小時。兩件傢俬連運費合共約港幣＄1,600。

Janny指自己一手包辦設計、搵網店買傢俬、安排運輸及組裝真的不容易，完成後「超有成功感、滿足感」，甚至奶奶都對自己的設計及組裝能力讚嘆。

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