自我療癒傷痛　身兼母職照顧子女　林子博憶亡妻：母愛係彌補唔到

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-17 07:00

林子博的太太董燕君於2019年確診罕見癌症平滑肌肉瘤，經過一年半的搏鬥，去年10月不敵癌魔離世。5個月以來，林子博不時公開分享喪親經歷、接受媒體訪問，更會留意網民留言。 「有啲人話老婆都走咗，點解仲消費你老婆？我係有私心，想透過呢個方法嚟醫自己，希望快啲復原。」自我療癒的同時，林子博亦要父兼母職，惟他坦言，太太對子女的母愛終究不能彌補。「母愛係精神層面，唔係一兩句說話就可以取替得到。」 攝影：黃寶瑩

子女失去傾訴對象

林子博與太太育有兩名孩子，分別是15歲的長女及11歲的幼子。他形容，自己向來與孩子的相處方式是很「精神分裂」。「有時係朋友，有時係老豆。我係一個會主動諗節目嘅人，負責帶佢哋玩。但當過咗我原則底線，就會做返爸爸角色。」他憶起太太在生時，由太太負責與孩子談天說地。「傾吓同同學仔嘅相處、面對嘅成長問題，太太做得比我好。」

太太離世後，對子女來說是失去了一個傾訴對象。「尤其係個女，佢同媽咪關係好密切。始終係女仔，未必主動同我傾。阿仔就咩都講，但未深入到去我老婆嘅層面。佢同我最大嘅分別，係佢會主動去撩小朋友講。即使我去學老婆嗰套，其實都好假。」

他又坦言，身兼母職的這段日子，他經常刻意去讓子女感覺母親從未離開。「例如新年派利是都係兩封、聖誕節禮物都係兩份，我希望小朋友感受到佢嘅精神。」即便如此，有什麼是無法彌補？林子博稍作沉默，「當然係嗰份母愛，我係畀唔到佢哋。母愛係精神層面，唔係一兩句說話就可以取替得到。」

自我療癒傷痛

家庭狀況驟變，難免經歷悲傷期。林子博分享，兩名孩子的復原速度比他快。「我慢係因為我同太太經歷太多，由佢病、到離開，感受太深，呢個歷練實在太痛苦。」他自言是個理性的人，遇到困難，會想方法解決。他現時仍居於與太太有著共同回憶的房子，家裡每個角落也輕易讓他憶起太太，惟他堅持不搬遷。「我搬屋，咪即係逃避？」取而代之的，是他嘗試自我療癒。「我有自己方法去處理負能量，揸車兜多兩個圈，或者去睇場戲先返屋企。」

過去數個月，林子博曾公開分享喪親經歷、接受媒體訪問，對他來說，這亦是一個療癒過程。「成日話你遇到咩唔開心，要同人分享。但同朋友講得多，人哋又未必想聽。難得記者有訪問，我係唔會抗拒。記者問得深入，我可以不斷分享，唔使屈埋喺個心。」

未完成的使命

談起與太太的回憶，林子博分享，二人曾在管教方式上存有分歧。「大家教小朋友態度好唔同，試過為教小朋友而嗌交，而家就冇呢樣啦。」他舉例，以往農曆新年，太太會保管孩子的利是錢，他卻認為應由孩子自行處理。「我覺得啲利是錢係佢哋㗎嘛。而家阿女都會話，『爹哋你咁樣呀？如果係媽咪，就唔會咁喇。』我會話『媽咪有媽咪嘅做法』。」他現時下每個決定前，也會不其然起想太太。「如果俾著我老婆，佢會點做？我係咪應該跟佢套方法？」

反覆的思考，讓他另有一番體會。「我想同喪親嘅朋友講，既然人都走咗，你要企返喺佢角度，諗下佢既遺願會係咩。我相信10個有10個都希望，在生嘅人好好生活下去，咁就唔好再鑽牛角尖。我太太一定係想我好好照顧下一代，所以我亦會履行太太呢個未完成嘅使命，畀最好嘅嘢小朋友，陪伴佢哋成長。」

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大學畢業是底線

縱然在教養上，林子博與太太會有不同想法，但對於孩子的發展路向，意見卻十分一致。「我同太太都唔抗拒佢哋入呢個（演藝）圈。」女兒熱愛舞蹈，4歲便開始參與廣告製作，及後亦曾參演電視劇。「我個女4歲已經決定將來係做呢行，年年我的志願都係做artist！」

他指，女兒受韓國及內地演藝圈影響，希望日後可當練習生。「我都有條底線，喺唔影響學業嘅情況下，我俾你去拍嘢。如果話書都唔讀，走去做練習生，就唔得囉。」他坦言，兩名孩子的學業成績也是「麻麻哋」，打算安排他們到外國升學，「喺外國，係人都入到大學㗎嘛，點都同我死個大學學位返嚟先！」

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處理孩子的哀傷

心繫心生命教育基金創辦人李昕主責哀傷治療及心理輔導，曾接觸不少喪親個案。她表示，當父母一方不幸離世，孩子會感到悲傷，若未有妥善處理哀傷情緒，可帶來深遠後果。「有時父母唔會同小朋友講其實已經過咗身，會呃住佢哋，『去咗另一個星球』之類，小朋友冇真正去明白，其實係唔會再返嚟。對成長後嘅價值觀、想法會有影響，例如唔相信人、對自己冇信心，或者變得孤僻，收埋自己。」

心繫心生命教育基金創辦人李昕。

她又指，當遇上配偶離世，也要時刻提醒自己平衡生活與情緒。「失去太太、丈夫，當刻心情係好難過。除咗留意情緒，都要留意生活細節，例如點樣湊小朋友？如何同小朋友講生死？唔好忽略其中一邊。」她提醒父母，孩子的哀傷需要及時處理，建議與學校密切溝通，留意孩子的行為和情緒表現。

李昕又表示，面對喪親，每個人也需要時間調適，長度因人而異。「唔需要好緊張幾時要走出陰霾，隨得自己就可以。如果你自己嘅哀痛，唔影響其他人同自己健康，就唔需要介意用咩方法、幾耐時間去處理情緒。」

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