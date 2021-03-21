小朋友經常發脾氣鬧情緒　家長必學4招教孩子學識管理情緒

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-03-21 17:30

在新冠疫情衝擊下，無論打工的，上學的，做生意的，生活、工作、以致人際關係，都有形形式式的轉變，遮蓋的臉龐下，都埋藏著千般不同的心情。國際培幼會一向十分關注孩子與其家人的心性狀態，與大家分享一下如何透過「起」、「承」、「轉」、「合」來教養孩子好好管理情緒，陪伴孩子走過高高低低。 【編按：來稿者為國際培幼會】

按圖即睇4招教孩子學識管理情緒：

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1. 無風「起」浪時

人的情緒有起有伏，大人小孩都一樣。情緒本身沒有好與壞，看到歡愉的事情會感到快樂；遇到不順心之事會感到傷心失望。人的情緒往往因外在因素而引「起」，但我們亦可以在日常好好裝備自己，應對各種人生順逆。

隨年月增長，人生經驗的累積，我們會對周遭不同的處境有更多理解、辨識及處理能力，以致我們更容易駕馭壓力和應對情緒。因此，作為家長，如能好好在孩子情緒起伏時從中陪伴，及時疏理，並予以適當的引導，孩子便能從每次經驗中成長，並認識自己情緒及覺察感受，從中摸索出應對情緒的方法，為每次浪「起」做好準備。

2. 「承」接孩子

大人小孩都有自己的情緒，所以家長都能理解，負面情緒突然來襲的一刻，說教或批判等都並不湊效，更會帶來反效果。孩子的情感需求沒被滿足，對未來發展會構成影響，忽視或放任會讓孩子失去安全感，打壓又會慢慢對否定情緒，那麼，家長應如何應對？其中一個原則就是先「處理心情，後處理事情」。

家長可幫助孩子用語言來描述情緒，以同理心應對他的感受，如當孩子拒絕吃飯而鬧情緒，可以試說「媽媽知道你生氣，因為你現在只想看電視」。當孩子的情緒被正視後，下一步再慢慢與孩子講道理，用心平氣靜的語調表示：「你不吃飯，會令媽媽很心痛和擔心，你現在需要多點營養成長啊！」

若孩子聽從你的話把飯吃了，家長可以即時回應：「孩子，媽媽看到你吃飯了，真棒！」若家長能夠覺察孩子的情緒，並能承接與安撫，不是用粗魯謾罵或暴力恐嚇的方式表達，孩子是會明白的。他們亦會從中學懂以恰當的方式表達情緒。

3. 「轉」化負面情緒

遇上逆境時，很多人往往都會從壞處想，很容易掉進負面情緒的漩渦，家長應以身作則，為孩子樹立好榜樣，從日常生活培養孩子正面樂觀的態度。要是家長本身愛抱怨，習慣以悲觀的思考模式看待事物，孩子亦會隨之潛移默化，一旦遇到挫折和壓力，便會同樣消極和逃避。

因此，家長要好好照顧自己的身心，從日常生活上多感恩、多角度思考，學習把負面情緒「轉」化為正面的想法。例如，當工作繁重時病倒了，被負面情緒支配會問「為什麼在這個時候病倒呢？工作會受影響或前進不了！」

而正面態度就是「是時候讓自己休息休息，休息後能有更多的力量和智慧處理工作，效率會提升呢！」事情總有正反兩面，讓孩子慣性找出每件事情的正向面，他們的人生就會更快樂更滿足。

4. 全力配「合」

父母能平心靜氣地與孩子溝通，以正面的態度應對事情，讓孩子在融洽、關係親密的家庭中生活，孩子會變得樂觀開朗、樂於助人。故此，父母需「合」力為孩子營造一個具安全感的成長環境，讓孩子感到被愛，發展出較健全的人格，父母是孩子的典範，是對孩子影響最大、最深的人。父母的一言一行，一些小動作，都會印在孩子的腦海裡。所以，父母好好守護夫妻關係，相親相愛，互相尊重，互相配合，孩子就能保持穩定的情緒，在喜樂中成長。

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