兒童心理｜鼓勵表達想法、預設抱怨時間　5個守則助孩子鍛鍊EQ

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-17 12:12

孩子有時亂髮脾氣，或自己躲在角落生悶氣，這些情緒化行為一定讓爸媽們傷透腦筋吧！兒童發展專家表示，小孩子表現心情不好很正常，但有些孩子，會比其他人表現更情緒化和喜怒無常，這是因為他們沒有學會適當地表達沮喪情緒的方法。以下介紹5招教養守則，讓您教出高EQ(Emotional quotient，情緒商數)、不情緒化的小孩。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

鍛鍊孩子EQ，不是單靠有耐性就行（按圖了解）：

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1. 找出造成孩子有情緒的原因並溝通

往往我們可能會認為，孩子是故意耍脾氣、表現情緒，為了得到大人們的注意，但也別忘記，孩子們的確也會有情緒低落的時候，此時爸媽請多點耐心，不妨透過觀察或直接問孩子為什麼難過或生氣。其中的原因有可能是肚子餓、想睡、被大人罵，有時也可能是爸媽過度關注其他兄弟姊妹，讓他們感受被冷落了等等。而父母在知道小孩的鬧情緒原因後，就可以進一步去安慰、解釋或是關心他。

2. 讓孩子知道他們可以自由表達想法

讓小孩知道「家」是可以安全地表達自己想法的地方，是很重要的。無論是感覺恐懼、緊張，或即使和大人有不同的看法時，小孩都應該要能自在的表達他們的想法。有時小孩沮喪或暴躁的表現，是因為他們覺得自己無法或不敢說出想說的話，所以透過展現情緒的方式，來表達自己的不滿。

3. 教導孩子更好的表達方式

當小孩鬧情緒時，爸媽不妨對孩子傳達「等你準備好時，我們再來溝通」的觀念。畢竟，與其斥責他們，不如讓孩子知道什麼才是有效的溝通方式；若是無理取鬧或是不好好說出來，爸爸媽媽是不會替他解決的。

4. 儘量減少家裏的壓力氛圍

情緒化的孩子，經常受到家中壓力的影響，所以身為父母，最好讓孩子感受到和家人相處是沒有壓力的，因為當家庭關係有壓力的情況下，小孩受的影響其實很大，尤其當家人發脾氣時，孩子們會變得焦慮，所以在面對情緒化的孩子時，爸媽最好也不要抱着生氣的情緒處理或解決事情。

5. 給孩子一個專屬的抱怨時間

爸媽可以試着設立一個專屬時段，允許孩子抱怨和談論他們覺得困擾的事情，例如每天早上或晚上10分鐘，當時間結束時，抱怨也必須停止，直到隔天才可以繼續。有些小孩可能會有很多不滿想說，但受限於固定時間，所以可以請他們寫下問題和想說的事情，這也能幫助他們知道自己的想法，而有些孩子可能也會遇到沒有事情可以抱怨的時候，甚至會為了隔天的抱怨時間，努力尋找事情抱怨，久而久之，會讓他們漸漸減少抱怨的習慣。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩情緒化？5招教出高EQ的孩子】