簡單運用Ａ至Ｚ做教學工具　從日常生活讓孩子培養良好品格

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-03-18 18:03

品格教育雖然不是學校教授的主要學科，但良好的品格可讓孩子更懂得情緒管理，以更正面的態度學習待人處事。品格的英文是「Character」，由古希臘文「Charassein」一字演化而來，其意思包涵「雕刻」和「銘記」，所以品格有把生命的重要特質，刻在我們心底的意思。 【編按：作者為香港中華基督教青年會協調幹事許繹標】

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中國古語亦有云：「人到無求品自高」， 當中的「求」，簡單來說，是人的慾望，當人出現慾望時，心裡會出現一種催逼，期望得到滿足。有時，我們會為求達成心願而作出不擇手段的行徑；最後，願望雖然達成了，但卻為身邊的人帶來了傷害。此刻，「品」，即品格便是在無窮慾望下的規範。品格可理解為怎樣和自己相處、怎樣和別人相處，以及怎樣和環境相處。簡而言之，便是制約和量度行為的標準。

心理學家佛洛依德以「自我」、「本我」和「超我」三大部份來形容人格構成的互動性，當其中一方獲得領導地位時，另外兩方就會失去抗衡能力。每個人在意識下，永遠存在着「放縱自我」、「考慮現實」、「遵循道德標準」三者的互動。正因如此，品格教育便是協助我們強化道德標準，明辨是非黑白的重要工具!

社會服務機構香港中華基督教青年會以「關懷」、「誠實」、「責任」、「尊重」四大品格為重要元素，於幼稚園、小學及中學推行品格教育工作。近年在疫情影響下，家長和小朋友留在家中的時間長了，正正是一個好時機，讓家長跟小朋友有更多互動，向小朋友灌輸更多正確的訊息，令他們自小培養良好品格。

青年會最近推出「品格教育A to Z」活動，跟本地插畫師奇美子合作，利用無論小朋友至大朋友都熟悉的英文字母A至Z，將26個英文字母代表不同的重要品格，和個人發展的重要基本特質，配上生活上的品格題材，將品格教育變得更為有趣、更生活化，更立體地融入我們的生活當中，成為合適的親子教學工具，讓家長採用，能夠在家中加強親子互動，有利於透過日常生活化教導，使品格教育的種子，在家庭中發芽生長。

大家估下「A」是代表什麼? 「C」不是for Cat 又是代表什麼呢? 接下來讓我們每周來一課「品格課」，讓大家以另一範疇從新認識「A至Z」，讓家長們溫故知新，同時為小孩子提供良好的品格教育，培育優良的品格。

我們將每週定期介紹不同的品格，由註冊社工、教育工作者、臨床心理學家等輪流撰文，請大家密切留意。

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