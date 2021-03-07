「女要錫，仔要鬧」植根父母心？　網民：女生富養日後才不易受騙

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-07 12:00

許多父母對於孩子們的教養方式有各自的看法，並期望孩子們能夠在他們的指引下，在滿滿的愛與關懷中成長。一名網友分享，日前與主管聊天時談到「兒子要窮養，女兒要富養」，令原PO印象深刻。

教育「子」「女」方式有別？你也這樣想嗎？

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一名女網友於《PTT》上發文表示，日前與很久沒聊天的主管談天時，聊到孩子們的教養方式，主管認為「兒子要窮養，女兒要富養」，兒子不能太寵溺，需要在各方面嚴格教導，包含成績，也不能事事滿足他；女兒則是要寵，儘量滿足她的需求，成績不需要太好，只需要乖巧不要學壞即可。主管這番言論令原PO感到相當深刻，也讓她十分好奇，「真的有人認同『兒子要窮養，女兒要富養』，這樣的教育理念嗎？」

有網友認為，女生確實需要用愛富養，「女生不富養，容易被一些稍微有點錢、會玩弄少女的怪叔叔騙走」、「女生富養，是指眼界，氣質養成，以後才不會容易被騙」、「免得讓女兒為了一支iPhone跟人上床」、「女生如果在原生家庭沒被好好愛的話，真的很容易從男人身上尋求安慰」、「女兒富養不代表寵溺，該有的言行舉止都要嚴厲教」。

但也有網友認為，男女要公平對待，「我覺得男女都一樣，可以疼不要寵，物質上能力所及都富養」、「重點是見識，但男生女生都一樣需要培養」、「關鍵是有愛，富養沒教、胃口養大，但長大後賺錢能力跟不上胃口，才會拜金誤入歧途好嗎？」、「心靈上的富足更重要吧！物質只要滿足基本所需，讓他們知道想要的東西，要正正當當靠自己爭取得來就好了」。

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