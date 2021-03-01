流動檢測站設在學校正門　家長斥離譜　聖保祿天主教小學需停課

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-02 11:41

政府於周一（3月1日）凌晨刊憲，要求柴灣興華（二）邨裕興樓及樂興樓居民接受新冠病毒強制檢測，並於邨內設置流動檢測站，選址處於聖保祿天主教小學校門前的休憩公園。為安全起見，校方宣布周二（3月2日）至周五（3月5日）再次停課。有家長直斥當局離譜，未有考慮對回校學生的影響。

五年級復課一天再停課 家長斥當局離譜

政府於周一就強制檢測公告刊憲，要求曾身處指定地方超過兩小時的人士接受檢測，當中包括柴灣興華（二）邨裕興樓及樂興樓。

為進行為期兩天的採樣工作，當局周一於邨內增設流動採樣站，所選位置正是聖保祿天主教小學正門前的休憩公園。該校的六年級學生一直有回校上課，而五年級學生則訂於周一（3月1日）復課，據悉該校在上課前一小時才接獲通知校門前將設置流動採樣站。

採樣站設立首天，有不少學生、家長進出學校及在校門聚集，期間必經流動採樣站。校方周一向家長發通告，表示經評估學校附近環境，以及考慮學生的安全後，決定五、六年級學生周二（3月2日）不須回校進行面授課堂，並按時間表繼續網課。有家長得悉當局安排後，直斥「離譜」、「完全冇考慮過班學生」，並對學校的應變安排表示歡迎。

學校於周二（3月2 日）早上再發通告，表示由於興華（二）邨出現源頭不明個案，考慮到家長的擔憂及學生健康，四至六年級學生於周三（3月3日）至周五（3月5日）回校面授課堂的安排將改為「網上視像課堂」，於家中繼續學習。

食衛局：已考慮場地能否符合感染控制要求

記者就流動採樣站的選址準則、人群控制措施，以及與鄰近校舍的事前溝通向衛生署、食物及衛生局和房屋署查詢。衛生署回覆表示，衛生防護中心一般只負責進行病毒檢測的覆檢程序，並不牽涉採樣站的選址決定。食物及衛生局回覆指，局方負責與化驗承辦商聯繫，以及相關的行政工作；至於採樣站的選址，將因應檢測大廈的所屬區域，由民政署或房屋署提出建議。

局方又於晚上表示，為便利強制檢測公告中所涵蓋的人士接受檢測，政府除了透過19個社區檢測中心提供免費檢測服務外，更安排檢測承辦商於相關大廈附近設立流動採樣站，為他們提供免費而便捷的檢測服務。政府在揀選場地時，已考慮場地能否符合感染控制要求。流動採樣站的檢測承辦商須按衞生署的建議及指引，實施各項感染控制措施。

截稿前，記者正待房屋署回覆。

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