孩子安靜下來準沒好事？　媽媽好奇一望驚見兒子躲在這裏慘叫…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-19 12:21

小孩子沒事時都會打打鬧鬧，製造出噪音，反而要是安靜下來，如果不是睡着了，就很可能要擔心出了甚麼意外。最近就有日本網友分享照片，說他兒子如何弄出一張猶如恐怖電影般的場景。

小朋友忽然靜下來，說不定是發生甚麼奇怪事啊😅！（按圖了解）：

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根據日本媒體《grape》報道，Twitter網友「asagi_sunshine」最近分享一張照片，表示有次和孩子們在家吃完飯，小朋友們互相玩鬧嬉戲，他自己則在客廳滑手機打發時間。不過玩到一半，他發現孩子們都突然安靜下來，因此好奇起身查看狀況。

就在這時，asagi聽到兒子發出慘叫聲，這時一看，才發現在梳化套中浮現出一張驚叫的鬼臉。原來兒子玩着玩着，自己鑽進了梳化套中躲着，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面，讓人是又好氣又好笑。

網友們紛紛表示「偶然瞄到一下照片就嚇死我了」、「欸！？這甚麼狀況」、「從窗外看向客滿的電車就是這個感覺」、「YOU DIED」、「好像電影〈盜墓迷城》中沙子變成的人臉」、「小朋友突然安靜，要不睡着了要不在搞怪」、「感覺在恐怖遊戲中會出現的」、「比起恐怖其實更好笑」、「光看圖都能聽到慘叫聲了」。

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