教科書編輯爸爸教路　必學4個提升中文技巧　隨身要帶備呢樣

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-18 18:44

很多家長都十分注重培育孩子的英語能力，但到了孩子開始長大，才發現他們只喜歡英文，對學習中文卻缺乏興趣。不過要在香港升讀大學的基本收生要求，是中文、英文達到DSE3級水平，所以中文、英文同樣重要。 從事編輯工作28年的許育成(Stanley)有一個讀小學的兒子，為了令兒子喜歡中文，許育成花了不少心思令中文變得有趣好玩，生活化地融入日常當中，令兒子在不知不覺間學到中文之餘又可增進親子關係。 攝影:許珞珩

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許育成畢業於香港大學中文系及中文大學中文系碩士，對中文絕對是得心應手，他先後於普及讀物出版社、教科書出版社任職，當中以編製小學中文教科書、家用中文教材的經驗最為豐富。現職牛津大學出版社（中國）出版經理的他，對香港中文科課程非常熟悉，他坦言現在的中文課程較以前深，有不少家長以為中文是母語，對小朋友來說不會太難，但實際上要教小朋友時又會發現無從入手。

及早培養小朋友學習語文興趣

他說：「以前的課本相對簡單，課文以讀本部份為主要，但現在已經轉變成讀、寫、聽、說四部分，還有很多不同教學法及要求，再加上有學校以普通話教中文，所以也不難明白要父母去教小朋友中文是有困難的。」

許育成建議家長及早培養小朋友對學習語文的興趣，他說：「如果你發現小朋友從小已經對語文興趣不大，家長就不能夠拖，先由提升興趣開始入手，因為很多時小朋友覺得中文沒用，也就提不起動機去學習中文，他們會想「我為什麼要學中文？為什麼要上中文課？放學之前，中文就沒有其他用途，沒有需要，未有滿足感。」

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投其所好 助提升孩子對中文興趣

所以許育成建議家長想小朋友對中文有興趣，首先要投其所好。「我相信每個小朋友都會有自己喜歡的愛好，我兒子很喜歡車，港鐵、巴士等公共交通工具也普遍是男孩子喜歡的事物，我會刻意順着他的喜好，從而增加他的詞彙量。兒子喜歡看港鐵站圖，我會一邊跟他說港鐵站名，一邊與他說有關的主題遊戲。」

另外，許育成的兒子很喜歡寵物精靈寶可夢，於是他利用一本大圖鑒書，與孩子研究當中的角色名字，更找了便條貼遮着名字，讓他猜並寫出來，藉着這個方式，可以讓他認識很多深奧的字。」許育成表示兒子更因此打好學查字典的基礎，一舉兩得。

由於現在很多小朋友都喜歡打遊戲機，許育成直言兒子也會要求，他說：「玩遊戲機是有限時的，要他做好一個星期的功課，星期六可以玩一小時，其實家長也可以找與遊戲機入面相關角色的中文名字，與孩子交流，現在的父母也是要與電子遊戲角力。」



在早前過農曆新年前，Stanely就將學中文融入日常生活當中，他說:「我也願意陪他玩，但另外我亦會在身邊的事情中發掘可以活化活化語的機會，以往過年我們都會買揮春，但今次就嘗試一下讓他自己寫，當寫完一卷紙之後，發現他欲罷不能，最後我買了三次不同的紙給他寫揮春，利用好像「招財進寶」等合體字讓他知道原來中文字是很得意，有些部件是可以編排、合併成一個字，當中發現他對寫毛筆的興趣很大，他寫完之後又可以送給爺爺、媽媽做禮物，大人小朋友都好開心。」

說到要將學中文生活化，Stanely的兒子習慣袋住一本簿仔及一支筆，裡面都寫下他們放假的活動。「最近喜歡行山，他將當日發生的行程寫出來，當他中文堂遇到老師要寫遊記，他也有很多題材，其實這也是奠下創作的基礎。」

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說話技巧方面，Stanely會利用兒子喜歡的卡通人物，天馬行空地幻想故事。「由於兒子對於在其他人面前表達的信心不太足夠，於是我與他會作一些故仔，情節內容圍繞他喜歡的角色、人物；試過作一個寶可夢本地遊故事，就是星期日住在沙田的比卡超來大埔探住在大埔的甲賀忍蛙，當中有大埔的特色地方、食物，完結時頑皮的他們撐船撐到去沙田回比卡超家，透過生活化的信息充實故事，引導他將寫作要素:『時、地、人、事』每個情節都的起承轉合連結起來，就成了作文需要的記敍要素。」

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