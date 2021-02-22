復課│農曆年假後大部分學校未全面復課　有校長指最難收集檢測瓶

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-22 17:47

學校農曆年假結束，部分學生亦迎來重回校園的日子，而復課人數視乎學校全體教職員有沒有做檢測相關，截止現時為止，有200多所學校已向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主，大部份申請的生效日期為2月22日。

中、小學申請極少 教育局預計稍後會收到更多申請

教育局早前決定所有學校在學校農曆新年假期後，可按校本需要安排更多學生回校上半天課，並增加至以不多於全校人數三分一為限，若個別學校能安排全校教職員定期進行2019冠狀病毒病核酸檢測，教育局可按這些學校的實際情況，考慮讓它們全校恢復半天面授課堂。

按圖即睇教育局向學校發出的信件內容：

目前，部分學校可能需要更多時間與持份者溝通，以便作出選擇及安排，教育局相信大部分學校在假期後會以不多於全校人數三分一為限的方式恢復半天面授課堂。截止現時為止（22日 )，有200多所學校已向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主，大部份申請的生效日期為2月22日。由於學校可以在決定全校恢復半天面授課堂的三天前遞交申請，所以教育局方預計稍後仍會收到其他申請，目前已公布可全面復課的小學不多，包括：土瓜灣直資學校保良局林文燦英文小學校、觀塘區直資學校油塘福建中學附屬學校。

檢測最大困難為收集檢測瓶

油塘福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，雖學校目前已獲教育局批評全校復課，但暫會先安排一、五及六年班復課，一來可避免復課第一時間便有大量同學聚集，二來因為想配合自己學校的評估節奏，目前二、三、四年班打算在進展性評估後復課，因此全校復課日期為3月3日。校長更強調安排的考慮，讓一年班最先復課是因為他們的損失最大，上學日子最少，而這個年齡的社交需要是成長上不可或缺的，而二年級本身是一個正規的考試，但不想在如此倉促的情況下要學生面對，因此改為進展性評估處理。

校長補充，在教育局提出定期檢測的選擇性政策後，同事間很快達成共識希望能全校復課，因此最困難的地方不是人事上，而是收集足夠的檢測瓶供全校教職員使用，而學校在復課後亦加設隔離區，以防有同學突發不適，更有全套專業的保護衣物，讓同事可以安全地照顧隔離同學。

就有學校自行收集樣本瓶檢測一事上，教育局局長楊潤雄指，正跟衞生防護中心商討，由學校職員到教育局的辦事處，統一領取樣本瓶再回校分發，會盡快公布有關細節。

約3%補習學校全面復課

根據教育局回應，截止現時為止（22日 )，有約100所補習學校已向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，教育中心聯盟發起人之一任偉豪表示，全港目前約有3000間補習學校，因此只有約3%補習學校做了全面檢測的安排，數字之低或與補習行業的特殊狀況有關，不少補習學校也聘用大量兼職，不少是大學生，他們可能一星期只會有2至3日各數小時工作，本身薪金不多，還要他們自費去檢測是很困難的事，更不能因他們不做檢測而解僱或停薪，因此政府是次的要求補習學校所有職員作檢測才可全面復課，是高門檻的要求，只有部分蚊型補習社能較輕鬆做到要求。

家長可自行查詢補習學校檢測情況

有不少家長收到來自補習中心的復課通知，但不知道是限制3分1的人數要求還是補習學校已做全面檢測而全面復課，對此任偉豪強調，目前教育局沒有規定補習學校要對外公開有關資訊，如真的認為有做全面檢測的補習學校較安全，家長可直接向補習學校查詢。

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2020全年面授日統計：

2020年有關新冠肺炎之停課安排：

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教育界界怒斥教育局 檢測不能成為復課條件