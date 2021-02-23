福小首次舉辦小老師日　學生變身校長老師體驗教學困難

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-23 22:35

「小朋友扮老師」是童年成長必玩遊戲之一，玩過遊戲的都絕對會驚歎不已，「小老師」的語氣、話語、一舉手一投足都似模似樣，福建中學附屬學校在今學年，首次將遊戲變成真實，讓學生可以在「真學校」一嘗做小老師的滋味。

在福建中學附屬學校校長徐區懿華的信念中，小朋友在成長過程裏，要面對著存有太多未知的世界，書本知識很重要，但更重要的是學生要有正面、處變不驚準備好迎接任何挑戰的解難能力，所以她與教師團隊合力打造出「小老師日」。

她說：「21世紀需要小朋友發揮個人溝通技巧、協作技巧、創意及批判性思考，想到不如將學校交給學生，讓他們做一個小領袖，由他們自己決定教甚麼課堂，十個九個小朋友，你問他我的志願通，常不是護士就是老師，而且會好崇拜老師，當經過今日他們都有不同感受。不幸是去年開始遇上疫情，因為疫情之下的教學連老師也要探索，其實大家都整整一年時間在家抗疫，學生與老師對這種上課模式都比較掌握到，不如讓小朋友試下，於是出現了『小老師日』計劃。」

徐校長認為課本知識很重要，但日常的教學如何有彈性都離不開一定的課程內容及教授模式，她說：「我一直都覺得一些真實的體驗對小朋友學習最有影響，所以我就與同事一齊構思有什麼方法，可以讓學生不需紙上談兵。將學校交給同學，由同學去策劃教授內容，我們沒有規定學生要教什麼，可以是學術科目、可以是創意主題，我記得有同學教烹飪，也不少同學教魔術，而且魔術都很受歡迎，他們的角度與老師又有不同。而且我們可以看到同學的興趣，他們為了讓其他同學聽得明，而策劃備課。」

「小老師日」一共收了70幾份學生的建議書，但疫情關係只可以安排34個學生參加體驗，徐校長說：「其他同學不是沒有機會，我們之後再舉辦一次，如果已經復課就可以體驗一下現場教學。參與的同學亦都好享受真正體驗到老師在鏡頭背後要花的功夫，體驗教學困難。」

小五的石卓妍同學這日扮演小校長，為了扮得更似校長，她下了不少功夫，她說：「我有仔細想校長平時做什麼，看校長平時的裝扮、髮型，因為校長埋頭苦幹工作，我想體驗她平時是否很辛苦，結果真的很辛苦，因為上堂要了解學生學習態度、情緒，還要在上課之前用很長時間和老師一同準備內容。」

石卓妍同學說自己平時上堂時有點怕羞，因為驚答錯問題覺得尷尬，但當了「小校長」後，就看到老師要鼓勵同學，錄影開學詞，也NG了13次，她說：「因為有時讀錯字，有時頭髮亂了。其實我一年級不太留意校長，是三、四年班先留意校長是否經過，以前只會打招呼，今次是最近距離接觸，我覺得校長對我們期望同要求都高，我心想的校長是隻眼開隻眼閉，也想像校長工作很輕鬆，老師會比較辛苦，因為校長是上堂演講、分享生活經驗，但原來校長是比較辛苦，也知道學生上堂不主動舉手，會令老師很難做。要花時間選同學答問題，所以我要主動積極。」

小四的陳梓維同學扮演的是「魔術老師」，他平時自己上YouTube學魔術，因為好想向同學推廣有趣的魔術，用了一星期時間準備，他說：「因為第一次這麼多人面前表演是都有緊張，看到小朋友沒有舉手就回答問題，但平時對老師他們不會的，我希望教識他們魔術。」

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