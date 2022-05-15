婚姻｜未必不愛他　每天卻總有磨擦？疫情可惡在不只威脅健康…

近日打開 Netflix，決定播放一直還沒有機會看的《Marriage Story》。在一個半小時的電影時間，眼睜睜地看著一段看似幸福的婚姻，最終走向不歡而散的地步，似乎也寫實地呈現婚姻關係中的無奈。



時至今日，疫情不只打亂全球經濟和個人生活節奏，亦造成了世界各地的離婚率不斷地攀升。心動的感覺通常來得猝不及防，所以人們常說陷入愛情很容易，但經營感情卻很難，尤其是在疫情下，大部分的時間都在家共處一室的夫妻，他們面對的不再是浪漫的約會夜，而是更多的互相埋怨。

相關文章：夫妻感情｜婚姻未來是否幸福？即答7條問題 評估兩公婆恩愛程度

+ 17

由女方提出離婚申請的比例增加

英國律師事務所 Stewarts 的合夥人 Carly Kinch 表示，自疫情爆發以來，他們團隊已經收到許多的離婚申請文件，特別是在聖誕節假期以及學校放假的期間，申請數量更是暴增。其實夫妻或情侶之間本來難免就會爭吵，但隨着在家相處的時間增加，更容易引發成激烈衝突。

根據 Stewarts 的統計，相較於一年前，由女方主動提出離婚申請的客戶佔 60%，現在則是升至 76% ╴追根究底，是因為女性負荷不了愈來愈多的家庭責任。儘管在疫情期間，男性待在家的時間增長，但照顧孩子和處理家務的責任大多仍是由女性負責，更別說如果家裡有長輩需要照料時，通常也會是由女性擔起責任，疲憊感和擔憂使她們更加心煩意亂。

疫情迫使人們審視現實

除此之外，心理治療師 Ronen Stilman 也認為，即使是原本感情很穩定的夫妻或情侶，也有可能在疫情期間破局。「這是因為疫情破壞了『已經確立的，且能提供舒適、穩定的常規活動』。」失去了能讓感情增溫的約會活動，或是令人期待的旅遊計劃，會讓人開始重新審視自己的生活習慣，以往或許未曾發現到與伴侶的性格、喜好等差異，這時便會逐漸放大，一一浮上檯面。

相關文章：伴侶曾出軌婚姻還可繼續下去？ 8大要點該考慮感情甚或更勝從前

+ 15

家庭經濟面臨重大危機

而研究人口歷史的瑞典專家 Glen Sandström 則提出另一種見解，在疫情的打擊下，被迫失業的人與日俱增，導致家庭經濟收入受到影響，對於將自我價值建立在為家庭提供穩定經濟的男性而言，收入銳減會使他們備感沮喪與壓力，甚至有可能會增加家庭暴力的可能性。

相關文章：離婚主因非性格不合、婆媳不和？ 10大婚姻破裂原因由數據話你知

+ 29

編輯特別喜歡《Marriage Story》中，女主角 Nicole 說的：「我見到他兩秒鐘就愛上他，雖然現在說愛已經沒意義了，但我這輩子都會繼續愛着他。」儘管最後男女主角仍走向離婚的事實，但假如彼此意識到真的必須說再見的時候，離婚和分手也未必全然是壞事，好聚好散最重要。

不過，倘若你正在與伴侶經歷感情危機，我們還是建議先試着好好溝通，說出彼此的焦慮和不安，防止讓恐懼繼續蔓延下去。或者，你們可以固定抽出時間一起玩樂，看看喜劇、玩玩 board game 都好，笑一笑，減輕生活積累的壓力吧！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】