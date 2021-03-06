婚姻再美滿也要準備「逃走基金」？　鼓勵你儲私己錢的才是好老公

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-03-06 12:00

大家有沒有發現？現在如果一個女性公開承認自己在藏私房錢，這聽起來真是有點落伍又可笑，一點也不合乎「女性該自強」的現代論調！但是，現實就是這麼殘酷。有人把全職家庭主婦的工作項目換算成相對應的報酬，結果數字是驚人的高；而沒有獨立工作的女性，似乎地位也矮了一截，沒有能供自己能運用的金錢。最近也有愈來愈多國外網友體認到這件事，並且熱烈討論著... ...

你也有儲起一筆逃走基金嗎？

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每一個女人都應該要擁有逃走基金？

近日，一位網友於網路論壇上分享一段和朋友的聊天內容，她發現許多已婚女性都為自己開設「逃走基金」以防萬一，開始思索著：「這真的是一件對的事情嗎？」

一位匿名為 runawayfund 的女性網友，在名為「Mumset」的親子討論區寫下：

今天遇到一個朋友，就一起到咖啡廳聊天了。我告訴她，我最近正在存一些備用金，以防未來車子突然壞掉，或者要購買新的洗碗機... ...等等，沒想到她卻告訴我，她每個月存大約 200 英鎊（約台幣 7610 元）進她的「逃走基金（Runaway Accounts）」。 而且我竟然不知道什麼是逃走基金，她對此十分震驚！

原來，這是一個秘密的金額，她瞞著丈夫為自己開設了一個銀行戶頭，以便他們分開之後，需要離家出走或是其他生活開銷所需... ...之類的。她說這是一種經濟保障，能事先為這段婚姻做好最壞的打算。我問她，這是否意味著有一天將和自己的丈夫分開呢？她回答說他們現在非常快樂，從沒想過會離開他，只是她覺得每一個女性都應該要擁有逃走基金。

看得出來這件事情讓她感到困惑，最後她又問：「我覺得做這件事會對我親愛的老公產生罪惡感。所以，我現在要偷偷地開始存逃走基金了嗎？」

只有經濟獨立，才能擁有自尊嗎？

國外的網友們紛紛寫下這件事情的看法和論點：

當你也發現老公每個月正偷偷存 200 英鎊進逃走基金，你會作何感想？

一段親密關係是建立在彼此的信任上，而非經濟保障。

如果經濟允許，就為自己存下一筆私人資金吧！

我媽媽給我的最好的建議之一，就是永遠擁有自己的錢，它可用於緊急情況。

我沒有離家出走的基金，但我確實有積蓄，我認為如果需要的話可以使用它。

我也沒有存逃走基金，我相信我先生也沒有.. ...應該吧。

老一輩的女性會認為，藏私房錢「可以決定女人的人生是黑白的還是彩色的，藏私房錢的能力高低，才是掌握長期飯票的關鍵。」但這種話隱含了欺騙丈夫的前提，還有某種自私的價值觀。誠然，每個人為自己謀求後路並無不可，但過於精打細算與機關算盡，看起來也不如一般伴侶應該的坦誠以對。

如果忽略「逃走基金」這個命名，其實它的核心概念是值得我們參考與學習的。與性別無關，無論是男性或女性、單身或結婚，在日常生活中我們都需要一筆活用資金以備不時之需，它存在的用意並不侷限在「離家出走」，更多的時候來自於無法預期的突發狀況與意外事件。與其取名為「逃走基金」，它更適合稱之「以備不時基金」。

擁有自己的存款從來不是一件值得罪惡的事，若你信任你的伴侶，可以坦承自己需要擁有存款的那份「安全感」，找時間和對方溝通商量，相信另一半也會支持你的顧慮和決定。一段能長久信賴的親密關係，需要對「金錢」有相同的價值觀，還要仰賴雙方彼此的支持以及信賴。「私房錢」，從來就不是一件值得罪惡的事。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】