尿布疹｜寶寶屁股紅隨時是尿布疹 嚴重個案或會有血流組織液

誰說冬天就不會有尿布疹？最近冬天急診，感覺上孩子屁屁問題的機率大幅度提升，前數天更有孩子因為尿布疹，嚴重得有組織滲液。尿布疹即是紅屁屁，大多數寶寶也曾經歷這樣問題，尤其是皮膚敏感的小寶寶。即使父母以最專業的手法替寶寶換尿布，但寶寶還是得到尿布疹。

編按：急診柯南．翁梓華醫師



尿布疹成因

1. 皮膚過於潮濕：小朋友的大便、尿尿會讓屁屁皮膚過度潮濕，濕悶會讓皮膚感染的機率提升，過敏性皮膚的寶寶皮膚容易惡化。

2️. 排泄物中的物質刺激：目前也有醫學科學家認為，尿布疹的原因可能來自於排泄物被細菌分解所產生的物質，像是含氮或是含硫廢物，這些物質加劇問題的嚴重性。

3️. 皮膚的酸鹼值改變：寶寶大便中的酵素像是脂肪酶、澱粉酶會分解皮膚表層的脂肪等等，造成皮膚酸鹼值偏鹼，進而對皮膚產生刺激性。

常見的尿布疹主要分成接觸性皮膚炎尿布疹以及念珠菌感染尿布疹，偶爾也會併發，不過值得注意的是念珠菌的尿布疹常有衛星狀分佈（Satellite lesion）這類的尿布疹，皮膚的較嚴重，範圍也比較大，必須要靠一些抗生素治療比較容易好。

常見的尿布疹：接觸性皮膚炎尿布疹以及念珠菌感染尿布疹

接觸性皮膚炎尿布疹：

較輕微

通常界限明顯，不會呈衛星狀分佈

大腿內側較輕微。範圍侷限在尿布區域

一般常規治療有反應

念珠菌感染尿布疹：

較嚴重

通常會有衛星狀分佈

大腿內側及其他部位同時會有紅疹

一般常規治療反應不佳

知道尿布疹的醫學成因再作出預防

1. 避免皮膚過於潮濕：曬屁股、勤換尿布、換尿布擦乾等等都是好方法。

2. 排泄物的物質刺激：排泄物要清乾淨，對於寶寶屁屁有保障！

3️. 避免過度清潔：皮膚上的皮脂等等對於孩子來說都是很好的皮膚屏障，避免過度清潔，可以讓皮膚更健康。

4️. 不要過度的幫孩子保暖：這個非常重要！！孩子其實沒有想像中的怕熱，很多家長一到冬天，都會把孩子包成『粽子』，但孩子基礎體溫高、棕色脂肪又多，包太多太緊反而容易讓局部潮濕惡化，所以這一定要提醒一下愛孩子的爸爸媽媽們。

尿布疹注意事項

該做的：

勤換尿布，偶爾可以「曬屁股」

用清水或軟毛巾擦拭

用軟毛巾拍乾屁股

其他地方也出現紅疹，建議就醫進一步檢查

不該做的：

避免用酒精擦屁屁

避免用新的清潔劑

念珠群尿布疹避免用澱粉類爽身粉

別包太緊或穿太多

尿布疹真的很惱人，甚至會讓皮膚嚴重得流血流組織液，好的照顧，一定可以逐步讓孩子有好屁屁！

參考文獻：

1. Fölster-Holst R. Differential diagnoses of diaper dermatitis. Pediatr Dermatol. 2018 Mar;35 Suppl 1:s10-s18. doi: 10.1111/pde.13484. PMID: 29596730.

2. Blume-Peytavi U, Kanti V. Prevention and treatment of diaper dermatitis. Pediatr Dermatol. 2018 Mar;35 Suppl 1:s19-s23. doi: 10.1111/pde.13495. PMID: 29596731.



《本文獲急診柯南．翁梓華醫師授權轉載》

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