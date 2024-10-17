BB濕疹或尿布疹易令屁股紅腫 嚴重可致皮膚潰瘍 即睇換片3件事

尿布疹｜媽媽每天也注重護膚，近年來爸爸也注意護膚程序，但父母們千萬別忘記BB更要注意護膚！皮膚科專科王慶榮醫生表示，BB全身的皮膚也要小心護理，尤其要注意換片來保護小屁股。



「不少爸爸媽媽都關注BB的皮膚，可時，往往只顧著BB臉部及手腳的皮膚，而忽略了清潔及護理BB屁股的重要性。其實，BB長期戴尿片，很容易便會引致濕疹或尿布疹，令BB幼嫩的屁股變得紅腫又痕癢。」王醫生指。

王醫生解構BB濕疹或尿布疹形成原因

父母們尤其新手爸媽，很多時只記得為BB的臉部及手腳塗潤膚膏，卻忽略了小屁股的潤膚，令BB屁股的皮膚逐漸變得乾燥，出現脫皮、繃緊及痕癢，增加患上濕疹的機會。

尿布疹——BB的小便含有阿摩尼亞，大便裡亦有各種酵素，這些成份長期接觸屁股的幼嫩皮膚，容易刺激皮膚，加上屁股部位長期被尿片包裹著，不透氣，亦增加尿布疹的機會。

「要注意，尿布疹雖然不會傳染，但如果處理不當，嚴重時可能令屁股長出紅腫的膿瘡，或者蔓延至大腿位置，甚至皮膚潰瘍。若出現這情況，醫生可能需要處方抗真菌及抗生素藥膏給BB作治療，所以最好及早預防。」王醫生提醒。

預防BB屁股濕疹或尿布疹必知「換片3件事」

1.換片頻率要頻密。「現代的尿片設計實在太好了，包著BB的屁股，小便甚至大便很多時都不會滲漏，小朋友本身也不會感到太大不適，正因這樣有時會令家長疏忽了換片。但其實BB的皮膚接觸大小便的時間一長，始終會增加敏感的機會。」王醫生表示。

2.至於實際更換頻率，則視乎個別小朋友本身小便和大便的規律，有些BB一天大便一次，有些BB一天四、五次，基本上每次大便後最好盡快換片。

3.萬一出現尿布疹，不用太擔心，可帶BB讓醫生檢查，而坊間也有專門針對尿布疹的藥膏，一般來說對BB尿布疹會有紓緩作用。「但要注意，每次搽之前都應檢查清楚BB屁股位置沒有傷口才可塗藥膏，」王醫生說，「更重要的是，替BB搽了尿布疹藥膏仍需要勤換片，而不是搽了藥膏就不用換得那麼密。」

若尿布疹對BB屁股的皮膚影響持續不退或變得嚴重，應盡快帶BB諮詢醫生。一般來說，只要BB年紀稍大後戒了片，便不會再有尿布疹的問題。