早產雙胞胎健康不穩！醫生以「不穿羊水」方式剖腹高難度助她分娩

相傳「三太子」哪吒以「肉球」誕生，近日在中國浙江竟上演「現實版」！原來一名懷有雙胞胎孕婦在36週時，因有早產跡象住院，醫生考量早產兒器官發育不成熟，決定施行保留胎膜囊的手術方式，為寶寶們套上「防護衣」。



這種剖腹產難度很高，卻亦對早產嬰兒的健康有好處：（按圖了解）



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據《紅星新聞》報道，陳女士（化名）懷有雙胎寶寶，懷孕16周時就曾因宮頸機能不全住院保胎，行經陰道宮頸環紮術，沒想到，在第36周加3天後，又出現下腹痛，有早產先兆，住進台州恩澤醫院。

產科副主任王丹認為未足月的早產兒器官發育不成熟，神經系統發育不完善，比足月兒脆弱很多，建議陳女士進行保留胎膜囊的剖腹產手術，即在胎膜囊未破的情況下，完整地將胎兒及其附屬物一併娩出，胎兒在娩出過程中始終處於熟悉的宮內環境，避免氣壓驟變對未成熟器官的衝擊。

由於胎膜薄、娩出過程中極易破裂，要完整取出難度頗高，在產科團隊毫米級的操作精度下，在子宮下段肌層切開一個精准切口，輕輕分離子宮切口周圍的胎膜囊後，寶寶們被完整地包裹在晶瑩剔透的胎膜囊內，靜靜地漂浮在羊水中，宛如「水晶寶寶」。之後再由醫生執刀輕輕打開胎膜，清理呼吸道羊水，隨着第一聲啼哭響起，兩個體重分別為2570克和2520克。

王丹表示，常規剖宮產手術先破膜再取胎兒，胎兒頭部將受到的壓力驟然變化，對早產兒而言，有增加腦出血的潛在風險，而這種保留羊膜囊剖宮產手術，胎兒在娩出過程中仍處於完整的胎膜囊內，維持了與子宮內相似的環境，避免了外界環境突變對胎兒造成的應激反應，可有效減少胎兒羊水誤吸和窒息的可能，同時還能有效避免羊水栓塞的發生。

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